Зеленский утвердил новый состав СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Зеленский утвердил новый состав СНБО
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Председателем организации назначен сам Зеленский, его первым заместителем стал начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Иван Баканов.

Кроме того, в новый состав совета вошли сотрудники администрации президента Андрей Богдан, Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

28 мая Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём СНБО. 

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