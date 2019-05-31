Зеленский утвердил новый состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Председателем организации назначен сам Зеленский, его первым заместителем стал начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Иван Баканов.

Кроме того, в новый состав совета вошли сотрудники администрации президента Андрей Богдан, Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

28 мая Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём СНБО.