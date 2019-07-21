Продать «Украину»: как Зеленский собирается модернизировать ВМС страны

Украинский президент Владимир Зеленский разместил на YouTube видеозапись своей поездки на Николаевский судостроительный завод (НСЗ). В ролике можно увидеть ракетный крейсер «Украина» — после распада СССР корабль достался Киеву в почти готовом состоянии, но так и не был достроен и теперь ржавеет у пристани. Министр обороны страны Степан Полторак настаивает на продаже крейсера, а полученные средства предлагает направить на строительство четырёх корветов. Впрочем, эксперты считают, что «Украину» удастся продать только по цене металлолома, а вырученных денег хватит лишь на покупку у стран НАТО списанных кораблей.

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором продемонстрировал плачевное состояние ракетного крейсера «Украина». На кадрах, размещённых на YouTube-канале Зеленского, можно увидеть серьёзно пострадавшие от коррозии конструкции корабля.

На борту ржавой «Украины» министр обороны Степан Полторак заявил президенту, что такой корабль не нужен ВСУ, а уже на берегу предложил продать крейсер и пустить вырученные средства на строительство четырёх новых корветов.

«Жалко», — вздохнул в ответ президент, но против продажи ракетоносца возражать не стал.

Снятый на видео визит Зеленского на НСЗ, где и обсуждалась судьба «Украины», состоялся 17 июля, однако видео появилось в сети лишь сегодня, 21 июля.

Крейсер «Адмирал флота Советского Союза Лобов» (первоначальное название «Украины». — RT) был спущен на воду на НСЗ в 1990 году в состоянии 75% готовности. В 1993-м корабль перешёл в собственность Украины и получил своё нынешнее название. В 1996-м достройка крейсера прекратилась из-за отсутствия средств. Последующие попытки завершить строительство так и не увенчались успехом.

«По цене металлолома»

В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о демилитаризации корабля (снятии с него вооружения). Предполагалось, что крейсер продадут, а вырученные деньги пойдут на погашение долгов по зарплате сотрудникам НСЗ. Однако против продажи «Украины» тогда выступил премьер Владимир Гройсман.

В результате следующие два года корабль так и ржавел у причальной стенки судостроительного завода.

О возможности продажи «Украины» говорят уже давно, но сделки срывались, хотя корабль выглядел гораздо лучше, чем в настоящее время. В 2002 году на эту тему шли переговоры с Китаем, которые так и не увенчались успехом. Позже Украина предлагала России купить ракетный крейсер.

В 2013 году появилась информация, что Москва может приобрести корабль за 1 млрд рублей, хотя ранее министр обороны Анатолий Сердюков заявлял, что возьмёт такой корабль только даром. Однако после госпереворота 2014 года о любых сделках с Москвой в оборонной сфере Киеву пришлось забыть. Ещё одним потенциальным покупателем «Украины» ранее называли Индию.

Источники RT в политических кругах Украины сомневаются, что ракетоносец найдёт своих покупателей.

«Никому не нужен крейсер «Украина», поэтому не нужно иллюзий, — заявил в разговоре с RT источник в партии «Народный фронт». — Я так понимаю, что он не нужен и Военно-морским силам, поэтому корабль будет списан на металлолом. А заявления, что от продажи крейсера денег хватит на четыре новых корабля, — это фантазии некоторых чиновников, не более того».

Схожего мнения придерживается и капитан первого ранга в запасе доктор военных наук Константин Сивков. В беседе с RT он выразил сомнения в том, что «ржавую коробку с громким названием «Украина» удастся кому-то продать, кроме как на слом.

«Сама Украина не сможет разделать такой корабль, так как у неё нет мощностей, — пояснил Сивков. — Единственное, что они могут сделать, — это продать его на металлолом, причём в самую ближайшую страну, потому что далеко он не уйдёт. Он может даже в Чёрном море утонуть из-за плохого физического состояния корпуса».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что продать «Украину» всё же можно.

«Его могут купить некоторые страны Юго-Восточной Азии, где на этот крейсер, если его всё ещё можно привести в порядок, поставят вооружение. Скорее всего, из России закажут какую-нибудь модернизацию, — заявил RT Безпалько. — Но купят его, вероятнее всего, по цене металлолома, и этих денег не хватит на четыре корвета».

Призрачные корветы

Как следует из представленных президенту материалов, показанных в видеоролике Зеленского, украинские военные намереваются сотрудничать при производстве новых корветов с компаниями ряда стран Европы, США и даже ЮАР. По словам Степана Полторака, корабли будут полностью соответствовать стандартам НАТО.

После спуска с палубы «Украины» Владимир Зеленский попросил собравшихся работников завода оценить перспективы продажи крейсера и постройки на эти деньги четырёх корветов.

«Да не будет ничего этого», — заявила одна из работниц. Президент пытался парировать, отметив, что если ничего не делать, то ничего и не получится, однако, по мнению экспертов, у жительницы Николаева есть все шансы оказаться правой в споре с главой государства.

© Зе!Президент / YouTube

Дело в том, что корветы, о которых рассказало Зеленскому руководство ВСУ, — такой же долгострой, как и крейсер «Украина». В 2011 году при президенте Викторе Януковиче была утверждена государственная оборонная программа «Корвет». Она предусматривала спуск на воду четырёх кораблей этого класса, предназначенных для действия в ближней морской зоне. Построить корабли предполагалось на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ), расположенном в Николаеве. В 2011 году там заложили головной и пока единственный корабль проекта — корвет «Владимир Великий».

Его строительство планировалось закончить к 2016 году, но этого не произошло. В ноябре 2017-го были названы новые сроки готовности — 2022 год. Впрочем, в июле 2018-го суд в Николаеве признал ЧСЗ банкротом.

Как сообщает сайт «Николаевские новости», 17 июля Полторак предложил Зеленскому достроить «Владимир Великий», но уже на НСЗ. Правда, для этого на обанкротившемся ЧСЗ нужно будет завершить работы по сварке корпуса корвета. Президент согласился на такой вариант.

«На бумаге всё выглядит отлично, но деньги на достройку корвета не выделяются годами. Очевидно, депутаты предлагают военным плавать на байдарках. Я думаю, что достроить «Владимир Великий» не удастся, — заявил источник RT в командном составе Военно-морских сил Украины. — Сейчас руководство страны обсуждает возможность закупать старые корабли в странах ЕС и модернизировать их. Вместо покупки одного современного корабля Украина намерена закупать рухлядь по всей Европе».

По словам Константина Сивкова, «даже если случится чудо» и «Владимир Великий» всё-таки спустят на воду, его придётся оснащать современной радиоэлектроникой, на которую у Украины вряд ли найдутся деньги.

«Он как боевая единица ценности представлять не будет, так как соответствующей радиоэлектроники у них нет», — отметил военный эксперт.

Жалкие остатки

В мае 2018 года главнокомандующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что если строительство корвета «Владимир Великий» не будет закончено, то украинское судостроительное производство «ждёт точка невозврата», а Киев не сможет защищать свои интересы на Чёрном море.

Главнокомандующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко

globallookpress.com

© Olena Khudiakova

Пока из новой военно-морской техники Украина может лишь похвастаться бронекатерами («Гюрза», «Лань», «Кентавр»), которые изготавливались на принадлежавшем Петру Порошенко киевском предприятии «Кузня на Рыбальском».

Единственным более-менее крупным судном, сданным украинскими корабелами за последние годы, стал спущенный на воду в апреле средний разведывательный корабль, созданный всё той же «Кузней на Рыбальском». По мнению Степана Полторака, это изделие не имеет аналогов на Украине. Однако украинские и польские военные эксперты тут же разглядели в «уникальном» корабле не что иное, как переоборудованный под военные нужды морозильный траулер. Более того, через месяц после спуска на воду на борту корабля произошёл пожар. В каком состоянии он находится сейчас — неизвестно.

Как отмечают эксперты, судостроение на Украине находится в плачевном состоянии и ситуация вряд ли изменится.

«Украине в принципе не нужна индустрия советского периода. В те времена Николаевский центр судостроения работал на весь Советский Союз на постройку судов океанического класса — военных и гражданских. Та элита, которая пришла к власти в 1990-е годы, ничего не строила, она только всё распродавала и разворовывала», — отмечает Богдан Безпалько.

По словам эксперта, военное судостроение — это затратное дело, а Киев просто не может себе позволить строить боевые корабли.

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Строительство военных кораблей на Украине практически уничтожено, считает источник RT в партии «Батькивщина».

«В Николаеве практически ничего не строят, местный завод «Океан» получил только один госзаказ на ремонт корабля. Естественно, лучшие специалисты уже уехали. Поэтому даже при желании и наличии финансирования создать сильный флот своими силами уже невозможно», — считает собеседник RT.

Заграница не поможет

7 июля, в день Военно-морских сил Украины, в ходе рабочей поездки в Одесскую область Владимир Зеленский заявил, что его цель — «мощные, оснащённые современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины».

«На этом пути мы чувствуем весомую поддержку со стороны наших международных друзей и партнёров», — подчеркнул украинский лидер.

ВМС Украины связывают с иностранной помощью большие надежды. Ещё в 2018 году США формально передали Киеву два списанных патрульных катера класса Island, однако они пока не пересекли Атлантический океан.

Патрульный катер WPB-1348 «Найт Айленд»

© Wikimedia commons

Также в прошлом году Игорь Воронченко заявлял о намерении Вашингтона усилить ВМС Украины двумя списанными фрегатами Oliver Hazard Perry.

Как отметил Константин Сивков, эти корабли представляли серьёзную силу лишь в 1970—1980-х годах. Сейчас их боевые возможности ограничены, хотя и превышают те, которыми располагает, например, флагман украинского флота — фрегат «Гетман Сагайдачный».

В конце июня пресс-служба украинского правительства сообщила о намерении Франции передать Киеву 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Их Париж поставляет странам третьего мира: в Алжир, Нигерию, Суринам, Бенин. По информации украинского кабмина, идут переговоры о производстве катеров совместно с французской стороной.

18 июля Украинский милитарный портал со ссылкой на источники сообщил, что военные страны оценивают возможность закупки у Польши двух списанных «корветов» ORP Metalowiec и ORP Rolnik. Корабли были построены в 1988 и 1989 годах на судостроительном заводе «Вымпел» в российском Рыбинске и в советской классификации считались «большими ракетными катерами».

По слова Богдана Безпалько, скорее всего, если Киеву удастся что-то выручить от продажи крейсера «Украина», деньги уйдут за рубеж «на покупку каких-нибудь бывших в употреблении 20-летних боевых кораблей во Франции или в США».

«Конечно, списанные корабли НАТО и США не смогут повысить боеспособность ВМС Украины, — утверждает Безпалько. — Боевые катера «река — море», которые использовались при провокации в Керченском проливе, не могут конкурировать с Черноморским флотом России. Это не флот. Флот предполагает наличие большого количества кораблей разного класса и назначения, содействие со стороны авиации. Это масштабный военный комплекс, которого у Украины нет».