«Всё придётся завозить из Франции»: смогут ли Париж и Киев наладить совместное производство боевых катеров

Франция поставит Украине партию патрульных катеров OCEA FPB 98, сообщили в пресс-службе украинского правительства. Подробности сделки пока не раскрываются, однако аналитики сомневаются в том, что речь идёт о безвозмездной помощи. Кроме того, Париж и Киев ведут переговоры о создании совместного производства военных катеров. По мнению военных экспертов, если такое сотрудничество и начнётся, вклад украинской стороны будет заключаться лишь в строительстве внешних корпусов судов. Из-за краха кораблестроительной отрасли на Украине всё оборудование — от электроники до силовых установок — придётся поставлять французской стороне.

Погранслужба Украины получит двадцать сторожевых катеров французского производства OCEA FPB 98, рассказали в пресс-службе украинского кабмина. Там добавили, что сейчас Париж и Киев ведут переговоры о возможном запуске совместного производства катеров. Других подробностей пока не сообщается: неизвестны ни сроки, ни условия возможной сделки. В правительстве также не уточнили, придётся ли Киеву ждать запуска совместного производства, чтобы получить партию катеров, или же они будут доставлены в обозримом будущем.

Длина катеров OCEA FPB 98 составляет 32 метра, максимальная скорость достигает 35 узлов, дальность хода — 1200 морских миль при скорости в 12 узлов. Экипаж судна состоит из 13 человек, а на вооружении катера может стоять 30-мм пушка.

Как сообщается на сайте производителя, многоцелевой катер FPB 98 предназначен для осуществления береговой охраны и позволяет обеспечивать общее присутствие на море для сдерживания незаконной деятельности контрабандистов, пиратов и браконьеров, а также для работ по защите морской среды и поисковых миссий. Первые катера этого типа были поставлены Алжиру в 2008 году, позднее суда этой серии приобрели Бенин, Нигерия и Суринам.

Катер OCEA FPB 98.

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Правда, по словам военного эксперта Михаила Тимошенко, продвигая свои вооружения на рынке стран третьего мира, преимущественно в Африке, французские производители нередко прибегают к коррупционным методам. К примеру, громкий скандал вокруг поставок французских субмарин в Пакистан разразился в 1990-х годах, когда выяснилось, что французская сторона выплачивала пакистанским чиновникам вознаграждение за то, что они сделали выбор в пользу французского поставщика. Прецедент оказался настолько серьёзным, что его отголоски ещё сказывались на ходе предвыборной кампании 2012 года во Франции. При этом эксперты сомневаются в том, что французские чиновники отказались от подобной практики в наши дни.

«С другими странами французы используют тот же подход, который они освоили на торговле с Африкой, поэтому нельзя исключать похожего сценария и в случае с Украиной. Возможно, конечно, что катера будут переданы Киеву на безвозмездной основе, в качестве помощи, но об этом пока ничего не известно», — отметил Тимошенко в беседе с RT.

Промышленное угасание

Ранее Украина уже получала иностранные военные суда, правда, украинскому флоту были переданы списанные американские патрульные катера класса Island. В 2017 году Киев получил два таких корабля, построенных в 1988 году. Кроме того, по программе утилизации излишков старой военной техники осенью 2018-го Штаты передали Украине ещё два катера без вооружений, при этом украинской стороне пришлось заплатить порядка $10 млн за транспортировку судов и обучение персонала.

В марте этого года командующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти заявил о том, что Штаты продолжат оказывать поддержку такого рода украинским ВМС. Американская сторона предложила Киеву ещё два списанных патрульных катера класса Island.

Командующий Объединёнными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти

© Mikko Stig / Lehtikuva / AFP

Стоит отметить, что от царской России и советской эпохи Украине достались развитые традиции военного судостроения и мощная промышленная база, однако сегодня Киев вынужден приобретать списанную военную технику, так как собственное судостроение находится в плачевном состоянии, отмечают эксперты.

Так, город Николаев вырос вокруг верфи, заложенной в устье реки Ингул по приказу князя Григория Потёмкина. Ещё в 1790 году здесь был спущен на воду первый военный корабль. Во времена СССР Николаев превратился в крупный центр военного и гражданского судостроения. Хотя во время Великой Отечественной войны гитлеровские войска разрушили производственные мощности города, в послевоенные годы здесь было построено сразу три крупных предприятия: «Океан», Черноморский судостроительный завод и Судостроительный завод имени 61 коммунара.

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Однако после распада СССР Украина постепенно отказалась от выпуска крупнотоннажных кораблей. Ситуация усугубилась после «евромайдана», когда в стране начался новый виток передела активов. В 2017 году Черноморский судостроительный завод был признан банкротом, в 2018 году предприятие было ликвидировано.

В конце того же года стало известно о банкротстве ещё одного судостроительного завода — «Океан». Он был продан за 122 млн грн. малоизвестной компании. Как отмечали тогда украинские СМИ, крупнейшее предприятие было продано фактически по цене элитного коттеджа.

На фоне развала крупнотоннажного судостроения единственным выходом для украинской стороны остаётся строительство различных типов катеров. Приобретать крупные военные корабли за рубежом Киев тоже не может себе позволить — страна едва справляется с выплатами по внешнему госдолгу, буквально балансируя на грани дефолта.

При распаде СССР Украине досталось 30 боевых кораблей, одна подлодка и ещё около 30 кораблей сопровождения. Однако за прошедшие с 1991 года десятилетия техника практически полностью выработала свой ресурс, отмечают эксперты.

Эти проблемы стали причиной появления «москитной тактики» для ВМС Украины — украинские военачальники вынуждены возлагать все надежды на катерный флот: предполагается, что группы таких судов могут атаковать крупные корабли противника по принципу «волчьей стаи» благодаря своей манёвренности и малозаметности.

В Киеве декларируют, что радары больших кораблей не смогут эффективно засечь небольшие катера, следующие в составе «волчьей стаи» или «москитного роя». Однако эксперты скептически оценивают эту идею: хотя катера действительно менее заметны, чем крупные корабли, назвать их невидимыми нельзя.

Но Киев пересматривать свой подход пока не собирается, тем более что главный сторонник идеи «москитного флота» Игорь Воронченко продолжает занимать пост главнокомандующего ВМС Украины.

Воронченко считает, что ключевой единицей украинских ВМС должен стать новый ракетный катер типа «Лань», выпуск которого запланирован киевским заводом «Кузница на Рыбальском». По замыслу конструкторов, судно будет оснащено противокорабельными ракетами и комплексами загоризонтного целеуказания для управляемого ракетного оружия. Кроме того, катер будет нести артиллерийские установки и зенитный комплекс малой дальности.

Спуск на воду головного украинского десантно-штурмового катера проекта 58503 "Кентавр-ЛК".

© mil.gov.ua

Планировалось, что первый катер будет спущен на воду уже в 2019 году, однако в мае стало известно о срыве обозначенных сроков. Как заявил заместитель директора по маркетингу предприятия «Кузница на Рыбальском» Денис Антипов, в этом году состоится только закладка первой «Лани», соответственно, судно будет сдано в эксплуатацию не раньше конца 2020 года. Поэтому в обозримой перспективе украинским ВМС придётся обходиться без ракетных катеров.

В прошлом году в Киеве состоялся спуск на воду одного из двух строящихся десантно-штурмовых катеров проекта 58503 («Кентавр-ЛК»). Длина этого судна составляет 24 метра, максимальная скорость — 50 узлов, катер может перевозить на борту до 32 десантников и оснащён пулемётом, автоматическим гранатомётом и установками РСЗО. На церемонии спуска присутствовало всё военное руководство страны: министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и командующий ВМС. Но катер оказался сырым — в мае этого года стало известно о том, что он не способен развить заявленную в технических характеристиках скорость. Поэтому «Кентавр» будет дорабатываться, заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук.

«Попытка обрести больший вес»

Относительного успеха украинскому руководству пока удалось добиться в строительстве речных артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М». Всего с лета 2014 года было спущено на воду шесть таких кораблей, ещё два строятся на верфях «Кузницы на Рыбальском». Правда, эти катера предназначены для несения дежурства на реках и озёрах, а также в прибрежной морской зоне — выходить далеко в открытое море такие суда не могут.

Завод «Кузница на Рыбальском»

© Dmitry Trikutko/Wikipedia

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Украина сейчас не в состоянии построить даже полноценный морской катер береговой охраны.

«Да, что-то ещё производят на единственном работающем заводе «Кузница на Рыбальском», но эта продукция не отличается качеством. Чтобы построить корабль, нужен не только внешний корпус, но и система навигации и управления, чего у Украины нет», — объяснил Литовкин RT.

При этом эксперты сомневаются, что поставка французских патрульных катеров поможет укрепить обороноспособность украинского флота. По мнению Михаила Тимошенко, даже принятие на вооружение более грозных ракетных катеров мало помогло бы Киеву.

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«Ракетный катер способен бороться с кораблями такого же класса, а не с крупнотоннажными судами. Для содержания таких катеров требуется ещё и подготовленный экипаж, и хорошая береговая база», — отметил эксперт.

Аналитики склоняются к тому, что решение Парижа поставить Киеву партию патрульных катеров продиктовано не столько практическими, сколько политическими соображениями.

«Вероятно, для французского лидера развитие контактов с Украиной может являться и попыткой обрести больший вес в «нормандской четвёрке», — предположил Тимошенко.

Напомним, Эммануэль Макрон приглашал Владимира Зеленского нанести визит во Францию ещё когда тот был кандидатом в президенты Украины. Последние же переговоры двух лидеров состоялись 17 июня, а одной из тем встречи стала ситуация в Донбассе и российско-украинские отношения.

Если переговоры о запуске совместного производства катеров, о которых заявили в украинском кабмине, завершатся подписанием контракта, Киеву в этом партнёрстве достанется «очень урезанная роль», считают эксперты. По словам Михаила Тимошенко, при текущем состоянии судостроительной отрасли Украина может обеспечить производство такой техники только частично. Ведь даже для будущего ракетного катера «Лань» Киев будет импортировать едва ли не всю начинку судна — системы РЭБ, связи и навигации, электронное оборудование и силовую установку.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский.

Reuters

© Philippe Wojazer

«Да, на Украине есть ещё работающие судостроительные заводы, но украинская оборонка не сможет поставить ни двигатели, ни другое оборудование для новых кораблей. Всё это придётся завозить из Франции», — подчеркнул эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

«Теоретически есть возможность, что Франция и Украина могут запустить совместное производство катеров, где начинка будет изготавливаться Францией, а корпуса — Украиной, однако на практике это вряд ли будет реализовано», — подытожил эксперт.