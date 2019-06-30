Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров

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Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98, сообщает пресс-служба украинского правительства в Facebook.

Как отмечается, длина катера составляет 32 метра, максимальная скорость — 35 узлов, дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов. 

В пресс-службе украинского кабмина добавили, что в настоящее время стороны ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.

В декабре 2018 года командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев получит списанные американские патрульные катера класса Island в июле 2019-го.

Также он рассказал о готовности США передать Украине списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

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