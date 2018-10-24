«Превращение истории в мифологию»: как на Украине пытаются стереть память о русских основателях Николаева

На Украине из здания Николаевского городского совета убрали портреты основателей города и российских адмиралов, бывших его губернаторами на протяжении первых десятилетий существования. По словам экспертов, украинские власти пытаются стереть у жителей страны историческую память, которая становится жертвой идеологии. Кроме того, по мнению историков, новые руководители города стараются избегать сравнения их работы с деятельностью великих предшественников, так как оно явно не в пользу современных градоначальников.

Из сессионного зала городского совета Николаева убрали портреты основателей и руководителей города эпохи Российской империи. Об этом сообщает украинское издание «Таймер». Ранее зал, в котором собираются местные депутаты, украшали полотна, изображавшие светлейшего князя Григория Потёмкина, а также адмиралов Михаила Лазарева, Алексея Грейга, Богдана фон Глазенапа и других выдающихся личностей, связанных с историей Николаева конца XVIII — начала ХХ веков.

Как сообщают украинские СМИ, в октябре 2017 года некий «активист», оказавшись в здании Николаевского горсовета, возмутился, что там висят портреты российских адмиралов, и заявил, что, по его ощущению, он оказался в Государственной думе России. Вице-мэр Николаева Евгений Шевченко активиста выслушал и пообещал передать его претензии управляющему делами Николаевского горисполкома. Судя по всему, жалоба была услышана и удовлетворена.

Основание города корабелов

Местность, в которой расположен Николаев, была плотно заселена ещё в эпоху Античности. Неподалёку от него до сих пор можно увидеть развалины известного древнегреческого полиса Ольвия. Однако в Средние века Северное Причерноморье стало местом расселения кочевых народов и оставалось таковым до XVIII столетия.

«Вплоть до Русско-турецких войн местность вокруг Николаева и Херсона называлась Диким полем. По нему кочевали орды, здесь практически ничего не было. По оценкам людей XVIII века, это были пустые земли», — рассказал в беседе с RT эксперт РИСИ, кандидат исторических наук Денис Мальцев.

По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года территории между Днепром и Южным Бугом отошли Российской империи, но первые попытки их освоения из-за близости к беспокойной границе оказались неудачными. Генерал-губернатор Новороссии Григорий Потёмкин сначала выделил земли на месте будущего Николаева российско-австрийскому купцу Францу Фабре, но когда тот длительное время никак их не использовал, изъял обратно в казну для государственных нужд.

Потёмкин был деятельным человеком. Выходец из небогатых смоленских дворян, в юности он поступил в конную гвардию и отличился в ходе переворота 1762 года, в результате которого на престол взошла Екатерина II. В 1768 году он был отчислен из полка и оставлен при дворе в чине действительного камергера и генерал-майора, где стал, по слухам, личным фаворитом царицы. В дальнейшем он отличился в ходе войн с Турцией, дослужился до звания генерал-аншефа и, по некоторым данным, вступил в тайный морганатический брак с императрицей.

В 1775 году, будучи к этому времени, по мнению иностранных дипломатов, самым влиятельным человеком в России, Потёмкин был назначен генерал-губернатором Новороссии. В конце того же года его отношения с Екатериной сошли на нет, однако он сохранил политическое влияние и направил свою энергию на грандиозные государственные проекты.

«В самом устье реки Южный Буг, в месте её впадения в Днепробугский лиман, Потёмкин решил основать верфь. Это было чрезвычайно удачное решение. Имея прямой доступ к морю, корабли в то же время не оказывались сразу после постройки в открытых водах», — рассказал RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Ф.Я. Алексеев. «Вид города Николаева»

Верфь была введена в строй в 1788 году. А ещё через год Потёмкин повелел основать вокруг неё новый город — Николаев. Считается, что он был назван так в память о взятии в день святого Николая российскими войсками под предводительством самого Потёмкина находящейся неподалеку турецкой крепости Очаков. Спроектировал Николаев знаменитый петербургский архитектор Иван Старов.

Создатели города-верфи

В 1790 году в Николаеве был спущен на воду первый корабль, а ещё через шесть лет в него из Херсона было перенесено Черноморское адмиралтейское управление.

«Судостроение для Николаева стало градообразующей отраслью. Он постепенно стал второй по своему значению после Севастополя военной базой на Чёрном море и при этом уникальным городом-верфью. Подобные города во всём мире можно было буквально пересчитать по пальцам», — отметил Константин Стрельбицкий.

Именно поэтому, по словам эксперта, руководили Николаевом не гражданские власти, а военные губернаторы, являющиеся параллельно главными командирами Черноморского флота.

«Адмиралы, портреты которых убрали из Николаевского горсовета, были не только великими флотоводцами, но и гениальными администраторами, создавшими этот город и руководившими им десятилетиями», — подчеркнул историк.

Алексей Грейг служил на флоте с юности, отличился в войнах с Францией. В 1816 году был назначен главнокомандующим Черноморским флотом, а также военным губернатором Николаева и Севастополя. Он занимал эту должность вплоть до 1833 года. Грейг впервые в истории России создал в Николаеве штаб флота, занимающийся боевой подготовкой и планированием операций. Он очень много сделал для обустройства города, основав в нём мужские и женские училища, кредитное общество, обсерваторию, построив порты и разбив бульвар.

Командующий Черноморским флотом Алексей Грейг и флотоводец и мореплаватель Михаил Лазарев

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Михаил Лазарев был выдающимся исследователем, первооткрывателем Антарктиды. В 1827 году, будучи командиром корабля «Азов», он одержал победу над пятью турецкими судами в Наваринском сражении, в том числе над флагманскими кораблями под флагами Тагир-паши и Мухаррем-бея. В 1833-м Лазарев стал главным командиром Черноморского флота и всех черноморских портов,военным губернатором Николаева и Севастополя. Под его руководством прошло полное перевооружение флота, а в Николаеве и Севастополе был возведён ряд общественных зданий.

Богдан фон Глазенап прибыл в Николаев в 1860 году, куда его перевели с должности командира порта и военного губернатора Архангельска. С его подачи в Николаеве был открыт коммерческий порт и заработали иностранные консульства.

Вице-адмирал Степан Макаров, портрет которого также убрали из Николаевского горсовета, не был военный губернатором, но родился в Николаеве, прославив тем самым город на весь мир. Ведь он являлся не только выдающимся флотоводцем и военачальником, но и известным учёным — изобретателем минного транспорта, разработчиком теории непотопляемости и пионером в использовании ледоколов.

Исторические мифы

«Став одним из важнейших центров отечественного судостроения, Николаев оставался им до самого распада СССР. В советское время в городе была создана целая сеть судостроительных предприятий, в Николаеве в это время строили важнейшие и сложнейшие корабли, в том числе все авианесущие крейсеры. Потеря Николаева для России в 1991 году стала очень тяжёлой. А новые украинские руководители быстро поняли, что строить корабли они неспособны. В итоге недавно я с горечью узнал, что в цехах, из которых ранее выходили крейсеры, в последнее время производят печки-буржуйки для так называемой АТО. Судостроение там полностью разрушено», — отметил Константин Стрельбицкий.

По его словам, снять портреты адмиралов со стен городского совета — всё равно что полностью отказаться от собственной истории. «Хотя чему тут удивляться? Современные украинские руководители Николаева не хотят, чтобы их сравнивали с российскими губернаторами, так как сравнение будет явно не в пользу новой власти. Сам город из устья Южного Буга уже так просто не перенесёшь, а вот стереть людям память можно попытаться. Хотя как именно они попытаются сделать это — не совсем понятно. Ведь 200 лет истории российского и советского Николаева заменить просто нечем», — отметил эксперт.

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По мнению Дениса Мальцева, в последнее время русофобия на Украине вышла на новый уровень. «В начале 1990-х, после распада Советского Союза, на юге Украины одно время даже пытались восстанавливать памятники деятелям царской России, возвращать их имена улицам и площадям.