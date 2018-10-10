«Это историческое преступление»: почему Киев собирается «запретить» полководца Александра Суворова

Министерство обороны Украины предложило запретить «использование имени Александра Суворова» и «пропаганду» его подвигов. По данным СМИ, с таким письмом украинское военное ведомство обратилось в правительство. Предполагается, что принятие соответствующего закона позволит снести установленный в Киеве памятник великому полководцу. По мнению руководства Минобороны, Украинский институт национальной памяти должен разработать нормативный акт, а кабинет министров — ходатайствовать перед Верховной радой о его принятии. Эксперты называют новый замысел киевских властей «историческим преступлением», ведь именно Суворов присоединил к Российской империи территории, вошедшие затем в состав Украины.

Министерство обороны Украины направило в правительство официальное письмо, в котором предлагает запретить на территории страны «использование» имени российского полководца Александра Суворова и «пропаганду» его подвигов. Об этом сообщает издание «КиевВласть» со ссылкой на письмо оборонного ведомства страны в кабмин.

Согласно приведённому изданием тексту письма за подписью заместителя главы военного ведомства по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко, в Минобороны обратилось руководство Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Оно не может найти юридические основания для сноса расположенного на территории учебного заведения памятника Александру Суворову, поэтому и предложило инициировать соответствующие изменения в так называемый закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине», запретив всё, что связано с личностью великого российского полководца на законодательном уровне.

«Отрицательно сказывается на патриотизме»

Руководству Минобороны идея понравилась. Как говорится в направленном в правительство письме, «в условиях агрессии Российской Федерации фактически продолжается возвеличивание фигуры Суворова». Это, по мнению военных чиновников, может «создать у воспитанников военных учебных заведений негативные стереотипы о войсковых традициях украинского народа», а также «отрицательно скажется на развитии патриотизма и национального самосознания».

Поэтому Министерство обороны просит правительство официально поручить Украинскому институту национальной памяти разработать специальный нормативный акт, которым в дальнейшем планируется запретить использование на Украине всех символов «российского режима», в том числе — имени Александра Суворова.

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Имя великого полководца на Украине уже пытались стереть из памяти. В 1992 году Киевское суворовское военное училище переименовали в Киевский военный лицей, которому затем присвоили имя казацкого полковника Ивана Богуна. Но вот «изжить российское наследие» в лицее чисто физически оказалось проблематично. Мало того, что учебное заведение располагалось в помещении построенного в 1915 году российскими имперскими властями Киевского Алексеевского инженерного военного училища, так на его территории ещё и находился памятник Александру Суворову.

Разговоры о сносе неугодного монумента активизировались в 2017 году, но возникла проблема — подобное решение невозможно было подвести ни под один действующий на Украине закон. Теперь такой документ может появиться. Вот только фигура для старта «антиимперской» кампании выбрана всё-таки неудобная, считают эксперты.

«Деятельность Александра Суворова не нанесла ни малейшего ущерба предкам современных украинцев. Напротив, он участвовал в Русско-турецких войнах и содействовал присоединению к России территорий, которые затем отошли Украине», — заявил в интервью RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Имя, гремевшее по всей Европе

Александр Суворов является одним из наиболее выдающихся полководцев в мировой истории. Он добился 60 крупных военных побед и не знал ни одного поражения.

После успешного участия в войне с Пруссией и получения чина бригадира Суворов в 1769 году во главе трёх полков был направлен в Польшу для борьбы с конфедератами. Там одержал ряд ярких побед — в частности с отрядом из 900 солдат он наголову разгромил 5-тысячный корпус гетмана Михаила Огинского при Столовичах. По мнению историков, его действия существенно повлияли на исход войны, приблизив разделы Польши и воссоединение Правобережья и Левобережья будущей Украины.

Александр Суворов

РИА Новости

© Алексей Варфоломеев

Заслужив генеральское звание, Суворов принимал участие в Русско-турецких войнах, став автором нескольких легендарных побед российской армии. С отрядом из 800 человек он разбил 4-тысячный гарнизон крепости Туртукай. А виктории под Козлуджи и Рымником, а также взятие Измаила, фактически решили исход двух Русско-турецких войн. Таким образом, Суворов сделал решающий вклад в присоединение к России Северного Причерноморья, Кубани и Крыма.

После ссоры с императором Павлом I полководец на два года удалился в ссылку в своё поместье в Кобрине. Но был возвращён из неё и направлен командовать российскими войсками в Европе — на стороне Австрии против Франции. Суворов разгромил наполеоновские армии в Северной Италии, а после предательства со стороны австрийцев, боявшихся усиления России, с боями вывел войска в Швейцарию через Альпы, совершив наиболее выдающееся военное достижение своего времени, за что был удостоен звания генералиссимуса и общеевропейского признания.

© В. Суриков «Переход Суворова через Альпы» (1899)

«Александр Суворов — личность, выдающаяся во всех смыслах, сыгравшая важную роль в истории России и Европы. Он обладал железным характером и даже в возрасте 70 лет наравне с молодыми солдатами переносил все тягости и лишения сложнейших походов. Его умение малыми силами громить гораздо более сильного неприятеля стало легендой. Если на взлёте карьеры считалось, что он способен воевать так только с турками, то после Итальянского похода и перехода через Альпы имя Суворова гремело по всей Европе», — рассказал в беседе с RT профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

Вслед за Лениным

По словам Перевезенцева, во многом именно благодаря победам Александра Суворова в состав Российской империи вошли Новороссия и Крым.

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«В XVIII веке впервые почти за тысячу лет российская регулярная армия, в командование которой входил Суворов, ликвидировала опасность для южных рубежей восточнославянских земель, исходящую от кочевых народов. Это гарантировало возможность мирного развития малороссийским землям, благодаря чему во многом и сложилось в дальнейшем ядро украинского народа, появилась украинская культура», — отметил Перевезенцев.

По его словам, на Украине идёт целенаправленная борьба с историческими личностями, которые защищали нынешнюю территорию страны.

«Сначала постмайданные деятели сносили памятники Ленину, который впервые в истории оформил их государственное образование, а теперь вот и до Суворова добрались. Это исторический идиотизм и историческое преступление», — заявил эксперт.

С российским историком солидарны некоторые украинские политики.

«Одна из немногих видимых реформ Киева — это снос памятников и переименование улиц. Треть населения столицы сидит без горячей воды, перспектива отопления туманна, но зато мэрия будет рассматривать вопрос о сносе памятника. Я не могу себе такого представить ни в одной другой стране», — высказал своё мнение в беседе с RT источник в партии «Батькивщина».

По мнению источника RT в партии «Самопомощь», скандальный законопроект, скорее всего, будет поддержан украинской властью.

«Украинский институт национальной памяти, конечно же, поддержит эту инициативу. Они вообще готовы запретить всё, что хоть как-то связано или напоминает о России. И то, что сейчас происходит, попахивает маразмом», — заявил он.

Похожую оценку инициативе Минобороны Украины дал и Ростислав Ищенко.

«Что перемкнуло в головах у киевских чиновников на этот раз, понять невозможно. Я думаю, что им не нравится памятник. Но они его, насколько я знаю, итак уже закрыли какой-то ширмой. Подводить же под это целый закон — форменный маразм! Так можно и Пушкина запретить. Да чего мелочиться? Россию вообще можно запретить специальным постановлением Верховной рады и все слова с корнем «рус» тоже», — подытожил эксперт.