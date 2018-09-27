В центре Киева установили синюю руку

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В центре Киева на месте снесённого памятника Ленину установили арт-объект, который представляет собой гигантскую синюю руку.
В центре Киева установили синюю руку
  • © пресс-служба КГГА

Как сообщает УНИАН, арт-объект под названием Middle Way установлен в Киеве на бульваре Тараса Шевченко.

Он был создан румынским скульптором Богданом Раци и установлен временно, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

18 июля у здания Национального агентства по предотвращению коррупции в Киеве установили «памятник коррупции».

В феврале 2017 года в Киеве активисты установили «памятник лжецу», изображающий украинского лидера Петра Порошенко с длинным носом и табличкой с надписью: «Президент — брехло».

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