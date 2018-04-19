«Вся область с охотою прибегла под державу Вашего Величества»: как Екатерина II присоединила Крым к России

19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Таким образом императрица завершила важный этап многолетней борьбы с османами за господство на северном побережье Чёрного моря. Вхождение Крыма в состав России ряд современных историков называют крупнейшим внешнеполитическим успехом Екатерины II. Как царица отстояла право империи на «крымские владения» — в материале RT.

От Орды к османам

Как самостоятельная государственная единица Крымское ханство возникло в середине ХV века — после распада Золотой Орды. Однако объявленная независимость продлилась немногим более трёх десятилетий: уже в 1478 году ханство попадает в вассальную зависимость от Османской империи, а Чёрное море на три века становится турецким «внутренним озером».

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Крымское ханство представляло интерес для османов в первую очередь со стратегической точки зрения: это был опорный пункт для борьбы с Русским государством и Речью Посполитой, а также крупный торговый узел черноморской акватории. На территории полуострова процветала работорговля, и за новыми «ресурсами» для этого рынка подданные хана часто «наведывались» в приграничные земли. В результате многочисленных набегов были пленены, а затем проданы на невольничьем рынке Османской империи около 4 млн русских и поляков.

«Турция была мощным мусульманским государством, поэтому Крымское ханство чувствовало себя во внешней политике достаточно уверенно. Взаимоотношения с Россией были очень сложными, поскольку Крымское ханство постоянно осуществляло набеги на русские земли, последний из них в XVI веке провёл хан Казы-Гирей при царе Фёдоре Иоанновиче. Но до XVII века российские государи выплачивали крымским ханам «поминки» — своеобразный откуп за то, что крымчане не нападали на русские земли. Окончательно этот откуп был отменён только в 1700 году», — рассказал в интервью RT заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчёлов.

Неудачный поход В. В. Голицына против Крымского ханства. Миниатюра из рукописи 1-й пол. 18 века «История Петра I», соч. П. Крекшина.

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В XVI— XVII веках внешняя политика московских государей на южном направлении претерпевает коренной перелом: осознав стратегическую значимость Северного Причерноморья, а также важность морских торговых путей, Россия переходит от обороны к наступлению. Однако преимущество долгое время остаётся на стороне османов. Первая русско-турецкая война XVI века завершилась компромиссным Бахчисарайским мирным договором. В ходе второй войны с Османской империей оба похода князя Василия Голицына заканчиваются неудачей. И только в начале правления Петра I ситуация начинает меняться.

«При царевне Софье были безуспешно предприняты два похода в Крым, которыми командовал её фаворит Василий Голицын. Азовские походы Петра Великого позволили ему захватить крепость Азов — таким образом Россия приблизилась к Чёрному морю. Прусский поход Петра окончился неудачно, Азов пришлось вернуть Турции. Затем была русско-турецкая война при Анне Иоанновне, которая для России закончилась не очень результативно, и только русско-турецкие войны при Екатерине II решили вопрос выхода России к Чёрному морю окончательно», — отметил Пчёлов.

Путь к господству

Во второй половине XVIII века борьба за Крымский полуостров и выходы к Чёрному морю становится одним из приоритетных направлений внешней политики Российской империи.

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«До вступления на престол Екатерины II вопрос о торговом судоходстве на Чёрном море не продвинулся ни на шаг. Впрочем, иностранная морская торговля России в то время вообще не процветала, флот был в самом грустном положении, на что императрица обратила особое внимание. Одним из первых её правительственных мероприятий было выписать из-за границы моряков и мастеров для постройки кораблей и для обучения русских мореходному делу. Уже в самом начале её царствования вопрос о достижении свободы русского судоходства в Чёрном море составлял одну из главных забот», — писал историк конца XIX века Владимир Теплов в очерке «Русские представители в Царьграде».

Кючук-Кайнарджийский мирный договор, подписанный в 1774 году, ознаменовал победу Российской империи в Первой русско-турецкой войне. В результате России отошли первые земли на полуострове — Керчь и Еникале. Также наша страна получила право вести торговлю и обладать военным флотом на Чёрном море. Крымское ханство было провозглашено независимым и получило протекторат со стороны Российской империи. Как отмечают историки, с этого момента присоединение полуострова было лишь вопросом времени.

Григорий Александрович Потёмкин-Таврический и Екатерина II

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Тем не менее, несмотря на мирный договор, угроза нападения со стороны Турции всё ещё сохранялась — это прекрасно понимал наместник Екатерины II на южных территориях империи князь Григорий Потёмкин. В 1782 году он обратился к императрице с меморандумом, в котором говорилось, что «приобретение Крыма только покой доставит. С Крымом достанется и господство в Чёрном море. От Вас зависеть будет, запирать ход туркам и кормить их или морить с голоду».

К доводам Потёмкина Екатерина прислушалась: в декабре 1782 года она одобрила его план, а 19 апреля 1783 года императрица подписала соответствующий манифест.

Процессом присоединения полуострова к империи руководил лично Григорий Потёмкин. После принципиального согласия Екатерины светлейший князь оценил обстановку на вверенной ему территории и пришёл к выводу, что ханская власть явно не будет способствовать политической стабильности в Крыму. В июне 1783 года войска под командованием Александра Суворова вошли в Крымское ханство. Местная династия ханов потеряла престол, но знать сохранила свой статус, присягнув на верность российской императрице.

«Встреча А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова в Севастополе»

© В.Д. Илюхин

«Бесчисленные полезности таковая перемена при Божием благословении принесёт... Для татарской знати открылись перспективы службы в могущественной империи. Потёмкин подготовил невиданное торжество: татарская знать присягала на скале Ак-Кая, гремели салюты, повсюду было выставлено угощение. Вся область Крымская с охотой прибегла под державу Вашего императорского Величества», — докладывал генерал-аншеф светлейшего князя Григория Потёмкина Екатерине II о вхождении Крыма в состав Российской империи.

В 1784 году императрица позволила селиться в Крыму иностранцам, а в 1787 году Екатерина II сама совершила путешествие на полуостров, который впоследствии вошёл в состав Таврической губернии.

«Екатерина II желала править Россией без заговоров и переворотов. Для этого она хотела показать себя самой русской в Российской империи. Ей, немке по рождению, очень были нужны внешнеполитические успехи, чтобы государственная элита и простой народ видели, что страной правит российский монарх, продолжающий дела Петра Великого по утверждению России на Чёрном и Азовском морях», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов.

По словам Кротова, к тому историческому моменту для присоединения полуострова сложились все предпосылки: Крым представлял собой слабую провинцию Османской империи, которой противостояла грозная военная машина Российской империи.

Присоединение Крыма к России было для Екатерины II важным событием и по идеологическим соображениям, считает эксперт, поскольку в Херсонесе Владимир I Святой в 988 году принял крещение. Для православного русского народа возвращение «той самой» земли имело очень большое значение.