На Украине заявили, что процесс декоммунизации в стране почти завершён

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На Украине практически завершена работа по декоммунизации. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
На Украине заявили, что процесс декоммунизации в стране почти завершён
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«Можно говорить, что в контексте избавления Украины от символов тоталитарного прошлого работа практически завершена. Практически — я так говорю из-за Киева, где до сих пор есть памятник Щорсу, на монументе Родины-матери — российский герб, который давно надо убрать», — цитирует Вятровича Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что в стране переименованы 987 населённых пунктов, 52 тыс. топонимов в населённых пунктах, также демонтированы 2,5 тыс. памятников.

По словам Вятровича, главная декоммунизация «должна происходить на ментальном уровне».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко сообщил, что на Украине в рамках закона о декоммунизации были демонтированы почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. 

В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому, переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.

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