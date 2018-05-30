На Украине заявили, что процесс декоммунизации в стране почти завершён

На Украине практически завершена работа по декоммунизации. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Можно говорить, что в контексте избавления Украины от символов тоталитарного прошлого работа практически завершена. Практически — я так говорю из-за Киева, где до сих пор есть памятник Щорсу, на монументе Родины-матери — российский герб, который давно надо убрать», — цитирует Вятровича Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что в стране переименованы 987 населённых пунктов, 52 тыс. топонимов в населённых пунктах, также демонтированы 2,5 тыс. памятников.

По словам Вятровича, главная декоммунизация «должна происходить на ментальном уровне».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко сообщил, что на Украине в рамках закона о декоммунизации были демонтированы почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому, переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.