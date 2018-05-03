На Украине сообщили о скором переименовании двух областей

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Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в ближайшее время будет проведено переименование двух областей страны.
На Украине сообщили о скором переименовании двух областей
  • Reuters

По его словам, в настоящее время были «декоммунизированы» порядка тысячи топонимов, а в ближайшее время изменения коснутся ещё девяти населенных пунктов

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию», — цитирует Вятровича издание «Обозреватель».

Он отметил, что для запуска этого процесса уже собрано необходимое число депутатских подписей.

27 апреля в Верховную раду внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области.

В мае 2016 года Верховная рада переименовала Днепропетровск в Днепр.

В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.

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