В Раду внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области

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В Верховную раду Украины внесён законопроект о переименовании Днепропетровской области.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Как уточняет Интерфакс-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта Андрея Тетерука, регион предлагается переименовать в Сичеславскую область.

«Предлагаем название «Сичеславская», — сказал он.

В мае 2016 года Верховная рада переименовала Днепропетровск в Днепр.

В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.

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