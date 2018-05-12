«Перековать сознание украинцев»: в Киеве нашли замену «надуманным» героям ВОВ

На Украине появились новые герои — силовики, участники военных операций в Донбассе. Они приходят на смену старым, «часто надуманным героям» Великой Отечественной войны. С таким утверждением выступил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его мнению, сейчас в обществе «происходят фундаментальные перемены» во взглядах и память о «войне прошлой» постепенно «отходит в тень». Между тем словам Вятровича противоречат некоторые факты, отмечают эксперты. Так, тысячи украинцев 9 мая приняли участие в акции «Бессмертный полк». Миллионы участвовали в мероприятиях, приуроченных ко Дню великой Победы. RT разбирался, действительно ли в Киеве забывают о подвигах поколения, победившего фашизм.

На Украине появились новые герои — силовики, участники военных операций в Донбассе. Они приходят на смену старым — героям Великой Отечественной войны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

«Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек <…> приводит к тому, что эти часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», — сказал он.

По словам Вятровича, сейчас в украинском обществе «происходят фундаментальные перемены» во взглядах на тех, кто представляет интересы киевской власти на востоке страны.

Между тем, по мнению экспертов, Вятрович в данном случае выдаёт желаемое за действительное.

«Он известный на Украине русофоб. Но реальность такова, что полностью опровергает его данные. Если бы он был прав, то тогда на Украине перестали бы чествовать героев ВОВ. Мы же видим, что миллионы украинцев 9 мая приняли участие в акции «Бессмертный полк», в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. И это говорит о том, что украинский народ не забыл об истинных героях и чтит память воинов ВОВ», — пояснил RT политолог Иван Мезюхо.

Политический заказ

Мезюхо подчеркнул, что институт, который возглавляет Владимир Вятрович, сегодня полностью работает на киевскую власть, легитимизируя её политический курс.

«К сожалению, украинская власть пошла по пути радикализма и героизации нацистов. И так называемый Институт национальной памяти Украины призван переписывать украинскую историю, насаждать в умы украинцев образы псевдогероев и разводить русофобскую информационную политику в украинских масс-медиа. Конечно, Владимир Вятрович высказывает не только свои мысли, но и позицию официального Киева. Активное националистическое меньшинство захватило власть на Украине. И именно поэтому сейчас происходит героизация Бандеры и Шухевича на государственном национальном уровне. Это большая трагедия нынешнего украинского государства», — сказал Мезюхо.

Шествие в Киеве с портретом Степана Бандеры

globallookpress.com

© Serhii Nuzhnenko/ZUMAPRESS.com

Его мнение разделяет политолог Александр Дудчак. В беседе с RT он заметил, что сегодня украинская власть остро нуждается в новых героях, которые бы представляли новую политику.

«Сейчас украинская власть пытается лепить какую-то героическую историю. Однако очень сложно найти сегодня героев для новой историографии страны. Поэтому и появляется вот такая государственная политика по созданию героев из ничего. Это такой мощный геополитический заказ по возведению на многие десятилетия стены между украинцами и русскими. Даже если смена власти и произойдёт, то всё равно и осадок останется, и последствия такой политики будут ещё очень долго эхом отдаваться», — сказал Дудчак.

Без памяти

Примечательно, что сам Владимир Вятрович заявил, что у его соотечественников «не было воспитано никаких механизмов сохранения памяти». В частности, он опасается, что по прошествии некоторого времени украинцы забудут события на Майдане 2014 года и это сделает их лёгкой добычей для «российской пропаганды».

«Если сотрётся память о Майдане и если мы не будем о нём вспоминать, то начнут доминировать российские взгляды, люди начнут говорить о перевороте, хунте и других подобных вещах», — подчеркнул он.

Однако его утверждение опроверг заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, который привёл в пример то, как большая часть украинцев всё же помнит и чтит исторические события — в частности, 1940-х годов.

«Недавний показ на канале «Интер» концерта, посвящённого Дню Победы, показал, что огромное количество украинцев думают так же, как организаторы этой передачи», — рассказал он RT.

Речь идёт о трансляции, которую телеканал вёл на 9 Мая и которая вызвала массовые нарекания со стороны властей и радикалов. Несмотря на угрозы со стороны последних, праздничный телемарафон и программа концерта не были изменены, а последний даже вёлся на русском языке — вопреки украинским законам о средствах массовой информации. По данным телеканала, в этот день его эфир посмотрели более 13 млн человек.

Во власти пропаганды

Вместе с тем Жарихин отметил, что нынешнее насаждение русофобских взглядов и новое видение истории не пройдут бесследно для украинского общества.

«Надо сказать, что у этой политики будут свои результаты, особенно среди молодого поколения — тех, кто сейчас в школе учится по соответствующим учебникам. Героизация участников так называемого АТО происходит для того, чтобы люди поддерживали действия властей в Донбассе. И надо сказать, что определённых успехов они достигли — постоянная пропаганда с телеэкранов и с радио оказывает воздействие. И не большинство, может, но какая-то часть украинцев действительно считает тех, кто воюет в Донбассе на стороне киевской власти, героями. Но не думаю, что это примет массовый характер», — отметил политолог.

Военнослужащие армии Украины

Reuters

С ним согласен и Александр Дудчак, который считает, что полностью изменить отношение украинцев к своей национальной и мировой истории у нынешней власти просто не хватит времени.

«Это вообще отражение той политики, которую проводит верховное руководство нынешней Украины. Но в целом у украинцев остаётся память о настоящих героях, а не о всей этой бандеровщине и фашизме, невзирая на четыре года пропаганды и навязывания таких фашистских идей. Не успеют те, кто находится сейчас у власти, перековать сознание украинского населения до того, чтобы оно начало массово поклоняться людям, убивающим своих сограждан в Донбассе. Хотя это сейчас и официальная идеология», — резюмировал он.

Напомним, в 2015 году украинские власти начали кампанию по борьбе с напоминаниями о советском периоде. Советский строй был объявлен «преступным» и приравнен к гитлеровскому режиму. В стране стали сносить памятники героям Великой Отечественной войны, переименовывать улицы и населённые пункты, а также запрещать советскую символику. Параллельно Киев начал героизацию таких организаций, как ОУН-УПА*.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

