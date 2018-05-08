«Атака на советскую символику»: почему украинские и литовские националисты ополчились на компанию Adidas

В украинских соцсетях стартовал флэшмоб, цель которого — публичное осуждение компании Adidas. Волну возмущения спровоцировала коллекция спортивной одежды, дизайн которой напоминал форму советской футбольной сборной 1991 года. Выпуск линейки был приурочен к предстоящему ЧМ-2018 в России. Но производитель столкнулся с обвинениями со стороны МИД Литвы и украинского Института национальной памяти. В итоге коллекция исчезла из интернет-магазинов компании. Почему напоминание о советском прошлом вызывает неадекватную реакцию у националистов из некоторых бывших республик СССР, выяснял RT.

В украинском сегменте интернета стартовал новый флэшмоб — на этот раз борьба направлена против немецкой транснациональной корпорации Adidas, запустив хэштег #stopadidas.

Поводом для возмущения стал выпуск мировым производителем спортивной одежды специальной коллекции, стилизованной под форму советской сборной по футболу. К акции уже присоединилась первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова. По мнению чиновницы, этот выбор стал «эпическим провалом» корпорации.

Речь шла о футболках и платьях, выполненных из красной ткани и украшенных надписью «USSR» и гербом СССР. Сейчас на официальном сайте компании продаётся одежда с российской символикой, а предметы гардероба, оформленные в советской стилистике, остались в продаже лишь в сторонних интернет-магазинах. Как говорится в описании товара, представленного в интернете, Adidas создал эту одежду, вдохновившись формой советских спортсменов 1991 года — компания переосмыслила дизайн на современный лад, чтобы «отпраздновать» предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России.

Сейчас вызвавшая скандал коллекция отсутствует не только в ассортименте украинского интернет-магазина Adidas, но и на сайтах компании в других странах. Ранее стало известно, что компания приостановила продажу через свой официальный сайт коллекции, разработанной и выпущенной к ЧМ-2018. RT удалось связаться с Adidas, и представители компании пообещали дать комментарий по этой теме.

По мнению экспертов, к решению приостановить продажи руководство Adidas подтолкнула бурная реакция, последовавшая с литовской и украинской стороны.

Игорь Колыванов (в центре) — игрок сборной команды СССР, 1991 год

© Игорь Уткин / РИА Новости

«Ностальгия по империи»

6 мая по поводу появления советской символики на продукции Adidas высказалось внешнеполитическое ведомство Литовской Республики. В своём официальном аккаунте в Twitter ведомство привело ссылку на раздел американского интернет-магазина Adidas, где на тот момент продавалось красное спортивное платье с большой надписью «USSR».

«Всё ещё есть те, кто болен «ностальгией по империи». Как-то неожиданно, что среди них известная компания Adidas», — отметили в МИД Литвы.

Twitter

© mfa_russia

На следующий день МИД России ответил литовским дипломатам, написав в Twitter, что в прошлом литовские спортсмены выступали именно в форме СССР. Ведомство дополнило запись фотографиями советских олимпийских чемпионов литовского происхождения — Арвидаса Сабониса, Шарунаса Марчюлениса и Вальдемараса Хомичюса. В российском МИД выразили удивление тем, как литовское внешнеполитическое ведомство пытается предать забвению спортивные достижения Литвы в советский период, хотя это является частью национального наследия.

Twitter

© mfa_russia

«Мы их достанем»

Шумиха из-за винтажной коллекции Adidas не обошла стороной и Украину. 7 мая украинский Институт национальной памяти обратился к украинскому филиалу транснациональной компании с открытым письмом, в котором напомнил руководству Adidas об уголовной ответственности за демонстрацию и распространение символики коммунистического режима. Как заявил руководитель института Владимир Вятрович, в том случае, если на территории Украины будут выявлены случаи продажи таких товаров, ведомство обратится с заявлением в правоохранительные органы.

«Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas... Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой погибли миллионы наших земляков», — говорится в заявлении Вятровича.

Владимир Вятрович

Facebook

© volodymyr.viatrovych

Глава украинского Института национальной памяти не впервые выступает с резкими заявлениями в адрес иностранных компаний и правительственных организаций. Одиозный историк добился того, что Россия и Польша были вынуждены объявить его персоной нон-грата. Институт национальной памяти, созданный в 2008 году по инициативе Виктора Ющенко, занимается «преодолением исторических мифов», а также «увековечением памяти участников украинского освободительного движения». На деле это зачастую выражается в разжигании националистических настроений, продвижении русофобских и антипольских взглядов.

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Компания Adidas и ранее становилась объектом критики со стороны украинских властей и общественных активистов. В ноябре 2017 года украинские националисты обратили внимание на то, что в интернет-магазине компании Крым был отмечен как регион Российской Федерации. Соответствующий скриншот на своей странице в Facebook разместил украинский активист Юрий Мысягин. Впоследствии эту тему подхватили и официальные власти — проверкой информации о работе иностранных компаний в Крыму занялась СБУ, под подозрение попал не только Adidas, но также Puma, DHL Express и Volkswagen. Выступая в январе 2018 года на совместном брифинге с немецким коллегой, украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев намерен оказать давление на компании, которые продолжают работать на Крымском полуострове.

«И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам — например, Volkswagen или Adidas — Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем — достанем не только политическими, но и юридическими методами», — заявил Климкин.

Украинские националисты уже имеют успешный опыт навязывания своих представлений о политической корректности иностранным компаниям. Например, в январе 2018 года австралийскому телеканалу Channel 7 пришлось подчиниться требованиям местной украинской диаспоры и снять с эфира рекламный ролик, в котором показывали серп и молот.

«Охота на ведьм»



Эксперты называют парадоксальной ситуацию, в которой крупной транснациональной компании приходится уступать требованиям столь маргинальных учреждений, как украинский Институт национальной памяти. Одной из причин, по которой Adidas убрал с сайта товары с советской символикой, могли стать привычные для западных компаний опасения подвернуться обвинениям в недостаточной толерантности, считают эксперты. В условиях, при которых публичная травля становится инструментом политического и общественного давления, нередко верх одерживают наиболее радикальные и бескомпромиссные элементы — этот феномен был описан современным американским экономистом Нассимом Талебом, который назвал его «правилом меньшинств».

Впрочем, гораздо более значительную роль в ситуации вокруг Adidas сыграла та политическая линия, которая продвигается Вашингтоном — в этом случае компания оказалась жертвой «охоты на ведьм», считают эксперты.

«Возможная готовность такой крупной компании пойти на уступки столь одиозному учреждению, как Институт национальной памяти. выглядит парадоксально. Но зачастую мейнстрим на Западе формируется как раз за счёт таких маргинальных структур. Западное сообщество, включая коммерческие структуры, становится порой заложником «охоты на ведьм», которую активно поддерживают и раздувают власти периферийных стран, таких, как Украина и страны Прибалтики», — пояснил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Похожей точки зрения придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По мнению эксперта, если компания действительно поддалась шантажу со стороны радикальных русофобов в бывших советских республиках, это с её стороны было ошибкой — компания лишь понесёт напрасные убытки.

«Нужно отметить, что Институт национальной памяти, угрожавший компании, даже в среде украинских националистов воспринимается, мягко говоря, не совсем однозначно, как неадекватная контора. Многие отмечают, что Вятрович приносит своей активностью Украине больше вреда, чем пользы. Уступки требованиям таких учреждений могут привести к ещё большим имиджевым издержкам. Тем более что у компании немало конкурентов на рынке. Продукция с символикой бывшего СССР пользуется коммерческим спросом, это общеизвестно. И такой крупный производитель, как Adidas, не стал бы выпускать какую-то линейку, не проведя перед этим маркетинговое исследование. Это не первый случай, когда украинские националисты поднимают шумиху подобного рода — они постоянно заняты поиском возможных обидчиков», — подвёл итог Ростислав Ищенко.

FIFA World Cup 2018 adidas

globallookpress.com

© Dirk Waem/ZUMAPRESS.com

«Бросить тень на Россию»

После распада СССР в ряде бывших советских республик, а также стран Восточного блока были начаты кампании по «декоммунизации». Чаще всего запрет коммунистической и советской символики сопровождается аналогичным запретом и нацистских символов, однако, по мнению экспертов, главной целью властей в этих случаях является уничтожение памяти о советском прошлом, а не борьба с неофашизмом.

В Литве закон, запрещающий использовать советскую символику в местах массового скопления людей, был принят в 2008 году. Символы СССР разрешено демонстрировать только в качестве музейных экспонатов, в научных и художественных целях. Нарушителям установленных правил грозит административное наказание — чаще всего, штраф. Похожий закон действует в Молдавии с 2012 года, данная норма подверглась критике со стороны Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право, созданная при Совете Европы. — RT), гдеотметили, что данный запрет противоречит положениям Европейской конвенции по правам человека.

После Евромайдана масштабная кампания по декоммунизации стартовала и на Украине, в частности, был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики». За нарушение этих правил предусмотрено наказание в виде тюремного заключения.

Шаповалов констатировал, что советофобия и русофобия является сегодня не маргинальной темой политических аутсайдеров, а вполне респектабельной линией западного истеблишмента.