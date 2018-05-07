Обозреватель: «советская» футболка Adidas вызвала бурю гнева в Литве и на Украине

Новая линейка спортивной одежды фирмы Adidas вызвала волну возмущения на Украине и в Литве. Как пишет «Обозреватель», под прицел попали красные футболки с буквами USSR и изображением государственного герба Советского Союза.

Новая линейка спортивной одежды фирмы Adidas вызвала настоящую волну возмущения. Как пишет «Обозреватель», в частности, речь идёт о красных футболках с буквами USSR и изображением государственного герба уже несуществующего Советского Союза.

МИД Литвы уже назвал создателей этой одежды «больными ностальгией по империи».

«Все ещё есть те, кто болен ностальгией по империи, только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн Аdidas», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Украинские активисты в соцсетях также активно критикуют данное дизайнерское решение.

«Оккупационный режим СССР убил очень много людей, среди которых и миллионы украинцев. Я больше никогда не буду покупать вещи бренда Adidas», — написал у себя в Twitter одесский активист Сергей Стерненко.

Как отмечает издание, в описании соответствующих товаров на сайте Adidas указано: чтобы отметить чемпионат 2018 года в России, Adidas превратил винтажные футболки в модный вид одежды.