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Левый берег: россиян не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские пограничники в аэропорту Борисполь не пустили в страну двух граждан России. Как пишет «Левый берег», причиной этому стало то, что мужчина и женщина оказались отвязать от своего багажа георгиевские ленты.
Левый берег: россиян не пустили на Украину из-за георгиевских лент
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Украинские пограничники в аэропорту Борисполь не пустили в страну двух граждан России. Как пишет «Левый берег», причиной этому стало то, что они прикрепили к багажу георгиевские ленты.

«Вчера вечером в аэропорт Борисполь из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания на Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск», — написал в Facebook спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

Как напоминает издание, георгиевская лента на Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. За её использование предусмотрен штраф.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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