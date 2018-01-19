Австралийский телеканал убрал из рекламы шоу серп и молот по требованию украинцев

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Австралийский телеканал Channel 7 по требованию украинской диаспоры отказался от рекламного ролика кулинарного шоу с серпом и молотом.

Об этом сообщил в Facebook председатель Союза украинских организаций Австралии Стефан Романов.

Символика использовалась в промо-ролике выпуска кулинарного шоу «Правила моей кухни» (My Kitchen Rules) с участием двух конкурсанток из России.

Ранее сообщалось, что на Украине переименовали Днепродзержинское водохранилище в Каменское в рамках закона о декоммунизации.

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