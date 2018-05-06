В МИД Литвы возмутились советской символикой на продукции Adidas

Министерство иностранных дел Литвы выразило недоумение по поводу наличия советской символики на продукции немецкого концерна Adidas.

В своём Twitter ведомство привело ссылку на страницу сайта компании, где продаётся красная женская майка с надписью USSR и гербом СССР.

«Всё ещё есть те, кто болен «ностальгией по империи». Как-то неожиданно, что среди них известная компания Adidas», — говорится в сообщении.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г.

В 2008 году Литва приняла закон, предусматривающий административную ответственность за использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.