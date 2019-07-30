«Новый формат»: зачем Зеленский заменил военный парад «Маршем достоинства»

Вместо военного парада в День независимости Украины в центре Киева пройдёт «Марш достоинства». Об этом заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Богдан. По его словам, в шествии примут участие военнослужащие, ветераны боевых действий в Донбассе, а также учителя, медики, спортсмены, дипломаты и волонтёры. По мнению экспертов, Зеленский пытается угодить гражданам с диаметрально противоположными политическими взглядами — как сторонникам мира, так и воинственно настроенным националистам. Впрочем, аналитики убеждены, что подобными маршами главе государства не удастся объединить общество.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о том, что 24 августа в центре Киева пройдёт «Марш достоинства». Таким образом страна отметит День независимости.

«В этом году Украина будет отмечать День независимости в новом формате. Вместо традиционного парада в советских традициях с недешёвой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы состоится «Марш достоинства». Это мероприятие в европейском стиле призвано начать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина», — цитирует Богдана интернет-портал «СТРАНА.ua».

По словам представителя Владимира Зеленского, в шествии по Крещатику примут участие военнослужащие, ветераны АТО, а также медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтёры. Вместе с ними по главной улице столицы пройдёт и сам украинский президент. По завершении мероприятия он обратится к народу. Позже киевляне смогут посетить концерт. Его, как выразился Богдан, готовит «один из самых известных украинских режиссёров».

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский анонсировал, что традиционного «помпезного» военного парада 24 августа не будет. Вместо него президент обещал отпраздновать День независимости в «новом формате», а сэкономленные деньги — 300 млн гривен — потратить на премии военнослужащим.

Муляжи независимости

Масштабные военные парады в Киеве стали неотъемлемой частью празднования Дня независимости Украины при предыдущем лидере — Петре Порошенко. На мероприятии демонстрировали «новинки» украинской военной техники и старые советские машины. Вместе с украинскими военными чеканили шаг солдаты стран НАТО.

Последний парад такого рода прошёл в украинской столице в прошлом году и не обошёлся без происшествий. Во время выступления президента Петра Порошенко потерял сознание солдат почётного караула. Позже упал в обморок десантник.

В ходе репетиции в центре Киева на два часа заглох существующий в единственном экземпляре украинский танк Т-84-120 «Ятаган», модернизированный по стандартам НАТО. Ранее ещё один участник парада — ЗРК «Бук» — врезался в здание бизнес-центра. А показанного украинцам оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», по словам сотрудника предприятия «Южмаш» Алексея Василенко, и вовсе нет в действительности, это лишь фанерный муляж на шасси.

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Представители партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» очень нервно отреагировали на известие об отмене парада в День независимости Украины. Они призвали ветеранов боевых действий на востоке страны провести своё шествие на Крещатике вопреки Зеленскому. Пётр Порошенко также раскритиковал Зеленского, заявив, что отменить шествие было «не очень дальновидно».

Открытое неподчинение президенту продемонстрировал командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский. 11 июля Забродский, выдвигавшийся в Верховную раду от партии Порошенко, заявил, что «парад должен состояться», и сообщил, что готов возглавить данное мероприятие.

Между тем помощник президента Зеленского Сергей Шефир 19 июля заявил украинским журналистам, что «парад как популизм» Украине не нужен. По его словам, украинская армия находится не в том состоянии, чтобы проводить парады.

Удовлетворить всех

11 июля на сайте президента Украины появился указ, в котором глава государства поручал кабинету министров подготовить ряд мероприятий ко Дню независимости. Среди них были перечислены конференции, круглые столы, возложение венков, но не было ни военного парада, ни массового шествия.

В беседе с RT украинские политики высказали предположение, что Зеленский всё же решил провести «Марш достоинства» — некий аналог парада, поскольку он опасается возможной конфронтации с военными.

«Это ему сейчас не нужно. Тем более нельзя позволить оппозиционным силам провести свой парад и тем самым дать лишнюю возможность для критики. Зеленский готов идти на любые уступки, лишь бы сохранить высокий рейтинг», — заявил источник RT в партии «Слуга народа».

Говоря о смене планов украинского президента, собеседник RT из партии «Народный фронт» напомнил, что недавно Зеленский вступил в конфликт с мэром Киева Виталием Кличко: 24 июля офис президента попросил кабинет министров Украины внести представление на увольнение Кличко с поста Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко

Reuters

© Stefan Wermuth

И в таких условиях мэр столицы мог поддержать проведение любого направленного против Зеленского парада на подведомственной ему территории, если бы конфликт затянулся. А значит, президенту нужно было самому возглавить шествие.

«Такое публичное непризнание Зеленскому точно было не нужно. Поэтому он согласился на парад», — считает собеседник RT.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, «Марш достоинства» Зеленского призван удовлетворить как противников милитаристского курса, так и сторонников проведения парада.

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«Те, кто голосовал за Зеленского в надежде, что он будет мирным президентом, будут считать, что он отменил военный парад. А те, для кого этот праздник является очень важным, в первую очередь для украинских националистов, посчитают, что он возглавит парад», — заявил в беседе с RT Жарихин.

Зеленский старается не потерять доверие избирателей, придерживающихся диаметрально противоположных политических взглядов, добавил эксперт.

Напомним, что мероприятие с аналогичным названием уже проходило в Киеве. В 2015 году «Марш достоинства» был посвящён годовщине «евромайдана», а возглавлял его президент Пётр Порошенко вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском и президентами Польши, Литвы и Словакии. В феврале 2017 года в Киеве прошёл «Марш национального достоинства». В нём приняли участие тысячи сторонников и представителей националистических объединений «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор»*.

Подмена понятий

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Владимир Зеленский продолжает заниматься политическим пиаром вместо того, чтобы решать реальные проблемы.

«Зеленский всё ещё в образе Голобородько из сериала «Слуга народа», устраивает пешие шествия по стране. Ему нужно немедленно отправиться в Донбасс, начать переговоры с главами ДНР и ЛНР, инициировать мирные процессы, а он занимается ерундой», — заявил в разговоре с RT Безпалько.

Однако источники RT в политических партиях отмечают, что никакие парады не помогут Зеленскому объединить украинское общество — сторонников мира и «партию войны».

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По словам представителя партии «Самопомощь», «никакого объединения элит вокруг Зеленского не произойдёт». Как отмечают украинские порталы «СТРАНА.ua» и Fakty.ua, сторонники Порошенко и ветераны АТО уже обвинили президента в желании «примазаться» к их инициативе и начали распространять в соцсетях хештег #парад_без_зеленського.

«Зеленский пытается объединить несоединимых людей — граждан Украины, которые по-разному видят будущие перспективы страны. Вряд ему это удастся», — полагает Владимир Жарихин.

С ним согласен и Богдан Безпалько.

«Я не думаю, что что-либо способно объединить Украину, кроме очень насыщенных и касающихся каждого гражданина идей, — считает Безпалько. — Это идея мира, идея экономического возрождения, идея налаживания отношений с соседями. Всё это может объединить граждан, и то не всех. А парад давно превратился в показуху».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).