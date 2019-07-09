Зеленский отменил «помпезный военный парад» в День независимости
- ©president.gov.ua
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook.
«Хочу поделиться с вами нашей новой идеей... Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии», — уточнил Зеленский.
При этом он указал, что праздник всё же состоится, но в другом формате.
Ранее Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.