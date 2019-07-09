Зеленский отменил «помпезный военный парад» в День независимости

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение военного парада по случаю Дня независимости 24 августа из-за его высокой стоимости. Взамен лидер предложил выделить 300 млн гривен в качестве премий украинским военнослужащим.
Зеленский отменил «помпезный военный парад» в День независимости
  • ©president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook

«Хочу поделиться с вами нашей новой идеей... Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии», — уточнил Зеленский.

При этом он указал, что праздник всё же состоится, но в другом формате.

Ранее Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд). 

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

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