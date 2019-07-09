Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Бывший президент Украины Петр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводит военный парад на День независимости в Киеве.

«Это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Когда армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно», — приводит РИА Новости слова Порошенко.

При этом он отметил, что Зеленский имеет полное право принимать решение, проводить парад или нет.

Ранее Зеленский отменил проведение военного парада по случаю Дня независимости 24 августа из-за его высокой стоимости. Взамен лидер предложил выделить 300 млн гривен в качестве премий украинским военнослужащим.