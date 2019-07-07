«Конфликт на почве идеологических разногласий»: украинский солдат в Донбассе расстрелял бойцов батальона «Азов»

В Донбассе военнослужащий ВСУ из-за идеологических противоречий открыл огонь по боевикам нацбатальона «Азов», проинформировали власти самопровозглашённой Луганской народной республики. В результате двое «азовцев» были госпитализированы, а стрелявшего задержали. Также сообщалось, что в течение прошедшей недели в результате конфликтов с сослуживцами и халатности погиб один солдат ВСУ, ещё четверо получили ранения. Как считают эксперты, находящиеся на юго-востоке Украины войска на данный момент не имеют понятной задачи, что приводит к новым инцидентам. Как отмечал ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с начала военных действий небоевые потери силовиков составили 2,7 тыс. человек.

Вооружённые силы Украины за последнюю неделю понесли ряд небоевых потерь. Об этом свидетельствует информация, представленная офицером пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иваном Филипоненко. По его словам, соответствующие сведения оборонное ведомство получило от доверенного источника в штабе так называемой «операции объединённых сил» (ООС).

«5 июля в ходе конфликта, возникшего на почве идеологических разногласий между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения «Азов», выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам», — заявил Филипоненко.

В результате произошедшего двое бойцов военизированного формирования были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, а самого стрелка задержали, добавил представитель Народной милиции ЛНР.

При этом в то же день ранения области грудной клетки и бедра получили двое военнослужащих из состава 14-й бригады ВСУ, рассказал Филипоненко. Произошло ЧП в районе населённого пункта Крымское из-за неосторожного обращения со штатным оружием во время заряжания, добавил он.

Также, по его словам, 4 июля в ходе конфликта между сослуживцами, возникшего после употребления спиртных напитков, был застрелен военнослужащий первого батальона 54-й бригады ВСУ.

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«В ходе проведённого разбирательства комиссией штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» был выявлен факт сокрытия данного происшествия командованием бригады, а гибель военнослужащего представлена донесением в штаб ООС как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР», — заметил Филипоненко.

Кроме того, начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонова в воскресенье, 6 июля, сообщил, что двое пехотинцев-сапёров ВСУ подорвались на минах вблизи Мариуполя. По его словам, это произошло «из-за халатности и отсутствия карт минных полей».

Отметим, что представители украинских Вооружённых сил никак не комментировали эту информацию. Тем не менее в конце 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери силовиков с начала военных действий в Донбассе составили 2,7 тыс. человек, почти 900 из них погибли в результате суицида и умышленных убийств.

«Украинские войска в Донбассе не имеют цели и перспектив»

Как считает глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своей задачей верховного главнокомандующего — навести порядок в украинской армии.

«Времена всяких добровольцев и волонтёров закончились. И теперь вооружённые силы необходимо переформатировать, убрать всевозможные полувоенные формирования и сделать полноценную армию. Если новый украинский лидер будет придерживаться линии Петра Порошенко, конфликты, перестрелки и пьяные драки будут продолжаться. Это будет не армия, а отряд людей, которые не имеют единой цели, но, к сожалению, имеют оружие», — заметил собеседник RT.

По его словам, на данный момент «позиции добровольческих батальонов сильно зажаты» и конфликты возникают из-за того, что их влияние минимально.

«Именно поэтому бойцы выясняют отношения с помощью оружия. Сейчас в зоне ООС находятся профессиональные военные, подготовленные и имеющие много вооружения. Но между ними всё ещё есть вкрапления старых военных элементов, которые создают напряжённость и доходят до применения оружия между собой», — пояснил Охрименко.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что между представителями «Азова» и регулярной армией Украины всегда существовали большие противоречия. По его словам, батальон давно необходимо убрать с линии разъединения.

«То же самое касается украинской армии, которая находится на востоке страны, что противоречит конституции. Если же новая власть не захочет это сделать, то она погрязнет в том же, в чём погрязла власть предыдущая. Пока украинские войска без всякого смысла и перспективы будут оставаться в зоне военной операции на территории своей страны, их моральный дух будет всё время падать. Для того же, чтобы он не падал, там будут появляться нацисты, которые будут достаточно мотивированными, но при этом неуправляемыми. Они продолжат переходить к конфликтам друг с другом», — констатировал Брутер в разговоре с RT.