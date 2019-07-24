Политолог оценил требование Зеленского уволить Кличко

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT требование украинского лидера Владимира Зеленского к правительству освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Позиция Зеленского — это реализация запроса на обновление. Для начала избавления от наследия Порошенко (а Кличко — это яркий продукт его наследия) это, конечно, ничего не значащее, но тем не менее знаковое — вот такой парадокс — освобождение от полномочий. Оно будет воспринято обществом позитивно. Постепенное или резко выдавливание его из политики — это единственно возможный путь выполнения предвыборных обещаний Зеленского», — пояснил Асафов.

По его словам, не имеет особого значения, будет ли Кличко снят с одной должности и оставлен на другой.

«Это начало его демонтажа. Поскольку любой политический процесс Зеленского должен быть обставлен максимально продолжительно и ярко, это делается подобным образом», — добавил аналитик.

По мнению Асафова, вместо Кличко будет назначен человек из окружения Зеленского, который будет «понятным и нетоксичным».

«(Человек. — RT) не настолько запятнанный политически, в том числе на посту мэра, с этими всеми отключениями навсегда горячего водоснабжения, разрушенными мостами, проваленными общеевропейскими мероприятиями. Это начало конца для Кличко», — заключил он.

Ранее Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко.