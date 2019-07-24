Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил правительство освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.

Как передаёт «Украинская правда», Рябчук подтвердил, что в кабмин поступило официальное обращение главы государства с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко.

По его словам, окончательного решения о преемнике главы КГГА в офисе президента пока нет. Новое назначение состоится не раньше сентября.

Издание отмечает, что обращение фактически является формальностью, поскольку по закону все главы местных администраций освобождаются после избрания нового президента.

Ранее Кличко заявил о планах Зеленского забрать часть полномочий у мэра Киева.

Также сообщалось о начале расследования в отношении Кличко.