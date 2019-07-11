Кличко заявил о планах Зеленского забрать часть полномочий у мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен разделить полномочия избранного мэра Киева и главы Киевской городской администрации.

Он рассказал, что накануне вечером провёл встречу с Зеленским, в ходе которой, по словам Кличко, они «говорили спокойно».

«Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА — его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека», — заявил Кличко.

Он подчеркнул, что лишение избранного мэра Киева исполнительных полномочий — это «возвращение методов Януковича и лишение Киева самоуправления» и отметил, что «если так нужно иметь в столице «своего» мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич обвинил Зеленского в уничтожении свободы слова.