Депутат Рады обвинил Зеленского в уничтожении свободы слова

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич обвинил президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении свободы слова.
Депутат Рады обвинил Зеленского в уничтожении свободы слова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время акции в поддержку журналистов NEWSONE, комментируя реакцию Зеленского на планы украинского и российского телеканалов провести телемост.

«Я ожидал реакции от президента. Если с Порошенко, Парубием, Луценко всё понятно, то я не думал, что человек, который ещё 54 дня назад был коллегой этих журналистов, сам был телепродюсером, любимым нашим артистом, вдруг превратится в человека, который будет уничтожать свободу слова, закрывать каналы только потому, что ему там что-то не нравится», — сказал парламентарий.

Вместе с этим депутат обвинил главу Украины в том, что тот испугался «праворадикалов, кучки людей, которые подняли хайп».

«Мы сегодня здесь собрались, чтобы сказать Зеленскому: «Ты не имеешь права преследовать свободу слова», — заключил Шуфрич.

12 июля между студиями каналов «Россия 1» в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост. Позднее украинский телеканал принял решение отменить его из-за угроз физической расправы. 

Комментируя планирующийся телемост, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить