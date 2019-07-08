В Раде оценили планы по проведению телемоста между Россией и Украиной

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Депутат Верховной рады Олег Ляшко прокомментировал планы по проведению телемоста между Россией и Украиной телеканалами «Россия 1» и NewsOne.

Как отметил на своей странице в Facebook Ляшко, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с этим.

«Владимир Зеленский, сделайте, наконец, то, что не сделал партнёр Медведчука Порошенко — соберите СНБО и очистите информационное пространство от влияния Кремля», — написал он, прикрепив к посту ссылку с анонсом события.

Как указывает ТАСС, телемост запланирован на 18:00 мск 12 июля. Его длительность составит два часа.

Ранее сообщалось, что в США планируют обучить украинцев «свободной и независимой» журналистике.

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