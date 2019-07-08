В Раде оценили планы по проведению телемоста между Россией и Украиной
Как отметил на своей странице в Facebook Ляшко, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с этим.
«Владимир Зеленский, сделайте, наконец, то, что не сделал партнёр Медведчука Порошенко — соберите СНБО и очистите информационное пространство от влияния Кремля», — написал он, прикрепив к посту ссылку с анонсом события.
Как указывает ТАСС, телемост запланирован на 18:00 мск 12 июля. Его длительность составит два часа.
Ранее сообщалось, что в США планируют обучить украинцев «свободной и независимой» журналистике.