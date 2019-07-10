Зеленский прокомментировал ситуацию с NEWSONE

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами». Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
Зеленский прокомментировал ситуацию с NEWSONE
  • globallookpress.com

«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о телеканале NEWSONE, который планировал 12 июля провести телемост с телеканалом «Россия 1».

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной рады.

«Никаких информационных монополий у нас не будет», — подчеркнул украинский президент.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами канала NEWSONE провести телемост с Россией.

Телеканал NEWSONE потребовал от властей Украины прекратить давление на сотрудников из-за этой инициативы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить