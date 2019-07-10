Зеленский прокомментировал ситуацию с NEWSONE
- globallookpress.com
«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о телеканале NEWSONE, который планировал 12 июля провести телемост с телеканалом «Россия 1».
По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной рады.
«Никаких информационных монополий у нас не будет», — подчеркнул украинский президент.
Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами канала NEWSONE провести телемост с Россией.
Телеканал NEWSONE потребовал от властей Украины прекратить давление на сотрудников из-за этой инициативы.