Зеленский прокомментировал ситуацию с NEWSONE

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами». Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о телеканале NEWSONE, который планировал 12 июля провести телемост с телеканалом «Россия 1».

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной рады.

«Никаких информационных монополий у нас не будет», — подчеркнул украинский президент.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами канала NEWSONE провести телемост с Россией.

Телеканал NEWSONE потребовал от властей Украины прекратить давление на сотрудников из-за этой инициативы.