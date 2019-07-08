На Украине возбудили дело из-за ситуации вокруг телемоста с Россией

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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE провести телемост с Россией. Об этом заявил глава ведомства Юрий Луценко.
На Украине возбудили дело из-за ситуации вокруг телемоста с Россией
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«ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путём предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал он в Facebook.

По его словам, все причастные к этому (от владельца телеканала до ведущего) вызваны на допрос, и в настоящее время готовится представление в суд об аресте активов канала.

Ранее NEWSONE принял решение отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы. 

При этом в ВГТРК отметили отсутствие оснований для отмены телемоста. 

Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, отметил, что анонсированный телемост является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков. 

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