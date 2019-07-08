На Украине возбудили дело из-за ситуации вокруг телемоста с Россией
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«ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путём предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал он в Facebook.
По его словам, все причастные к этому (от владельца телеканала до ведущего) вызваны на допрос, и в настоящее время готовится представление в суд об аресте активов канала.
Ранее NEWSONE принял решение отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы.
При этом в ВГТРК отметили отсутствие оснований для отмены телемоста.
Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, отметил, что анонсированный телемост является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков.