На Украине возбудили дело из-за ситуации вокруг телемоста с Россией

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE провести телемост с Россией. Об этом заявил глава ведомства Юрий Луценко.

«ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путём предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал он в Facebook.

По его словам, все причастные к этому (от владельца телеканала до ведущего) вызваны на допрос, и в настоящее время готовится представление в суд об аресте активов канала.

Ранее NEWSONE принял решение отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы.

При этом в ВГТРК отметили отсутствие оснований для отмены телемоста.

Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, отметил, что анонсированный телемост является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков.