Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг телемоста с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсированный телемост между каналами «Россия 1» и NEWSONE является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков, который может разделить страну.
Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг телемоста с Россией
  • © president.gov.ua

«Анонсированный телемост — это просто дешёвый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — вновь поделить нас с вами на два лагеря», — заявил Зеленский в своём обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Украинский лидер подчеркнул, что сторонникам одного такого лагеря политики будут внушать, что диалог между Украиной и Россией как «братскими народами» возможен.

При этом их противники «призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы».

Зеленский подчеркнул, что в любом случае политики будут использовать результаты данного телемоста с целью заработать голоса избирателей на парламентских выборах 21 июля.

В сложившейся ситуации Зеленский призвал всех украинцев «отключить эмоции и включить голову».

Ранее в Службе безопасности Украины призвали Зеленского созвать срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за планируемого телемоста с Россией.

Позднее телеканал NEWSONE принял решение отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы. 

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