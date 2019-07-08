Глава СБУ инициирует срочное заседание СНБО из-за телемоста с Россией

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Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов попросил президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за планируемого телемоста с Россией.
Глава СБУ инициирует срочное заседание СНБО из-за телемоста с Россией
  • ©president.gov.ua

«Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NEWSONE телемоста с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями», — цитирует Баканова пресс-центр СБУ.

По его словам, руководителям медиахолдинга «Новости» (телеканалы «112 Украина», NEWSONE и ZIK) направлено сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с российским телеканалом.

На заседании СНБО предлагается принять решение о санкциях в отношении юридических лиц, которые осуществляют вещание.

Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий призвал СБУ отреагировать на анонсированное проведение телемоста между NEWSONE и «Россия 1».

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