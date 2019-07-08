В Раде призвали лишить лицензии NEWSONE за телемост с Россией
- РИА Новости
«Я хочу призвать сегодня Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на брутальное нарушение законов Украины. Также призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос, чтобы лишить антиукраинские СМИ лицензий на вещание», — цитирует Интерфакс-Украина Парубия.
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, в свою очередь, отметил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания имеет законные основания влияния на телеканал NEWSONE.
«Законные рычаги влияния на NEWSONE имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не «телемост», а пропаганда», — написал Кириленко в Twitter.
Депутат Верховной рады Олег Ляшко прокомментировал планы по проведению телемоста между Россией и Украиной.
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо созвать СНБО.