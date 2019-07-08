В Раде призвали лишить лицензии NEWSONE за телемост с Россией

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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призывает Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста между украинским телеканалом NEWSONE и российским «Россия 1».
В Раде призвали лишить лицензии NEWSONE за телемост с Россией
  • РИА Новости

«Я хочу призвать сегодня Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на брутальное нарушение законов Украины. Также призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос, чтобы лишить антиукраинские СМИ лицензий на вещание», — цитирует Интерфакс-Украина Парубия.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, в свою очередь, отметил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания имеет законные основания влияния на телеканал NEWSONE.

«Законные рычаги влияния на NEWSONE имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не «телемост», а пропаганда», — написал Кириленко в Twitter.

Депутат Верховной рады Олег Ляшко прокомментировал планы по проведению телемоста между Россией и Украиной.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо созвать СНБО.

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