Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз

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Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз
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«Телеканал NEWSONE сообщает, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а также прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Редакция отметила, что хочет мира на Украине, однако есть силы, которым это крайне невыгодно.

12 июля между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве планировался телемост

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