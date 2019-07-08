Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.

«Телеканал NEWSONE сообщает, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а также прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Редакция отметила, что хочет мира на Украине, однако есть силы, которым это крайне невыгодно.

12 июля между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве планировался телемост.

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал такие планы провокацией.