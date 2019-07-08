В СНБО назвали провокацией запланированный телемост с Россией
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«Сейчас нам предлагают «соединить» внутрикремлёвскую пропаганду с её филиалом в Киеве и выдают это за «прорыв» в отношениях между «братскими» народами», — цитирует СНБО заявление Данилюка на странице в Facebook.
Он также отметил, что «строительство незаконных «мостов» становится специализацией Москвы.
Данилюк заявил, что совет работает над решением данной ситуации, но предупредил, что число подобных «провокаций» в дальнейшем будет только увеличиваться.
«Мы, как сильная страна, должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники… Нам нужно держать голову холодной», — заявил секретарь СНБО.
При этом, по его словам, сравнение данной ситуации с телемостом США — СССР в 1986 году невозможно и является «дешёвой манипуляцией».
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выразил возмущение в связи с возможным проведением телемоста между NEWSONE и «Россия 24».
Телемост запланирован на 18:00 мск 12 июля. Он продлится два часа.