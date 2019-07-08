Украинский союз журналистов возмущён телемостом с Россией

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Национальный союз журналистов Украины возмущён проведением телемоста между российским и украинским телеканалами, сообщил глава НСЖ Сергей Томиленко.
Украинский союз журналистов возмущён телемостом с Россией
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  • © Національна спілка журналістів України (НСЖУ)

«Национальный союз журналистов Украины осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом «Россия 24», — написал он в Facebook.

По его словам, объединение считает возмутительным прямое сотрудничество с российским телеканалом.

Томиленко призвал коллектив телеканала NewsOne «соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов».

12 июля в 18:00 мск между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост

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