Тимошенко сравнила телемост с Россией с информационной атакой

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что расценивает запланированный телемост между российским и украинским телеканалами как информационную атаку, и призвала официальные органы не допустить его проведения.

«В существующих условиях телемост — это информационная атака, составляющая гибридной войны против Украины», — написала она на своей странице в Facebook.

Тимошенко потребовала, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, а также Совет национальной безопасности и обороны и Служба безопасности страны приняли «жёсткие» меры реагирования.

«У нового президента Украины сверхсложная задача — обезвредить информационное оружие, которое запустил на территорию Украины и бережно вырастил предыдущий президент», — подчеркнула политик.

Кроме того, она призвала отреагировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также журналистов украинского телеканала NEWSONE.

«Самое время дать себе ответ на вопрос, готовы ли вы стать на защиту Украины на своей линии фронта... Искать путь до победного завершения этой войны нужно, но не с ножом в спине», — отметила украинский депутат.

Ранее лидер партии «Национальный корпус», депутат Верховной рады Андрей Билецкий поставил ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, в свою очередь, призвал вынести наказание NEWSONE, вплоть до лишения лицензии, за намерение провести телемост с «Россией 1».