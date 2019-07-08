Националисты поставили ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

Украинские националисты требуют от президента Украины Владимира Зеленского принять меры в связи с анонсированным телемостом между каналами «Россия 1» и NEWSONE. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы даём Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ... лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента», — заявил лидер партии «Национальный корпус», депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

Ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста между украинским телеканалом NEWSONE и российским «Россия 1».

Как сообщал ТАСС, телемост запланирован на 18:00 мск 12 июля. Его длительность составит два часа.

Депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с этим.