Националисты поставили ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

Короткая ссылка
Украинские националисты требуют от президента Украины Владимира Зеленского принять меры в связи с анонсированным телемостом между каналами «Россия 1» и NEWSONE. Об этом сообщает РИА Новости.
Националисты поставили ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
  • © Str/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы даём Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ... лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента», — заявил лидер партии «Национальный корпус», депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

Ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста между украинским телеканалом NEWSONE и российским «Россия 1».

Как сообщал ТАСС, телемост запланирован на 18:00 мск 12 июля. Его длительность составит два часа.

Депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с этим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить