ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

Нет никаких оснований отменять телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NEWSONE, заявили в пресс-службе холдинга.

«У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее NEWSONE объявил об отказе участвовать в телемарафоне из-за поступающих угроз в адрес коллектива.

Телемост между Москвой и Киевом был запланирован на 12 июля.