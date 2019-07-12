«Хаос и неповиновение»: как парад в честь Дня независимости Украины стал предметом политического торга

Военный парад в честь Дня независимости Украины «должен состояться». Об этом заявил командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский. Эта инициатива противоречит решению Владимира Зеленского отменить смотр войск. Ранее такую позицию президента раскритиковали в парламенте. Эксперты считают, что Зеленский спекулирует на теме парада перед выборами в Раду, стремясь показать, что он не является преемником политического курса Петра Порошенко. Источники RT в политических кругах Украины уверены, что неподчинение армии верховному главнокомандующему может обрушить рейтинги президента и его партии.

Командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский заявил, что парад в честь Дня независимости страны состоится, несмотря на решение президента Владимира Зеленского отменить мероприятие.

«Парад — это не про политику. И учитывая то, что происходит в политике, парад должен состояться! Я видел в соцсетях посты с призывами ко мне провести парад. Это большая честь присутствовать на нём. Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!», — цитирует украинского военного РИА Новости.

По его словам, парад — «это символ борьбы против врага» и «очень важное напоминание», что в стране идёт война.

Командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский

globallookpress.com

© Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

Ранее к командующему украинским десантниками с такой просьбой обратился бывший военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, участник боевых действий в Донбассе Александр Погребинский.

«Отражает настроение военных»

«Заявление Забродского отражает настроение какой-то части украинских военных, — заявил в разговоре с RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш. — Насколько эта часть большая, пока трудно судить. Понятно, что пока все эти люди, которые собираются провести парад, так или иначе ассоциируются с Порошенко. Для них вся эта ситуация — проигрыш, очень важное символическое поражение».

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT подчеркнул, что неподчинение командира украинских десантников своему верховному главнокомандующему — очень тревожный сигнал для Украины, демонстрирующий углубление противоречий в украинских элитах и в обществе в целом.

«Забродский и Парубий представляют ту часть элиты, которая поддерживает милитаризацию, раскол, антироссийский вектор. Зеленский пытается как-то этому слабо противостоять, пока у него нет лояльного парламента, кабмина и премьер-министра, сопротивляться он может не очень эффективно», — говорит Безпалько.

В свою очередь источники RT на Украине не исключают, что президент может изменить своё решение под давлением военных.

«Военные крайне негативно восприняли информацию о том, что парада в этом году не будет. Зеленский не посоветовался с ними, когда принимал такое решение. Заявление о том, что деньги на организацию парада будут розданы в качестве премии, солдаты вообще восприняли как оскорбление. Армия выступает за то, чтобы парад состоялся, и, насколько я понимаю, под таким давлением президент может согласиться его провести», — говорит источник RT в ВСУ.

Военная техника в Киеве на параде в честь Дня независимости Украины

Reuters

© Gleb Garanich

Как отметил собеседник RT из партии «Народный фронт», такого публичного демарша военных на Украине не было давно.

«Армия публично отказывается выполнять приказы главнокомандующего. Это уже хаос и неповиновение. Похоже, Зеленский пока не смог договориться с военными. Самое интересное, что президент никак не отреагировал на заявление Михаила Забродского, который пользуется уважением в армии. Если так всё и будет продолжаться, то завтра из-под контроля выйдут правоохранительные органы», — говорит представитель «Народного фронта».

Проведение военного парада против воли президента свидетельствует о том, что Зеленский не контролирует ситуацию, считает источник RT в партии «Батькивщина».

«Как этот парад будет выглядеть? Посмотреть на него приедут люди, а президента не будет? Армия пользуется огромным авторитетом на Украине, поэтому заявление Забродского может сыграть на понижение рейтинга главы государства», — полагает собеседник RT.

«Парад гордости»

Напомним, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в честь Дня независимости, который ежегодно отмечается 24 августа. По словам Зеленского, праздник пройдёт в другом формате. Высвободившиеся средства (300 млн гривен или более 730 млн рублей) потратят на премии для военнослужащих.

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Инициативу президента резко раскритиковал его предшественник Пётр Порошенко, назвав решение Зеленского «недальновидным». Именно его соратники стали инициаторами проведения «альтернативного» парада. Так, и десантник Погребинский, и командующий десантно-штурмовыми войсками Забродский баллотируются на досрочных выборах в Раду по спискам партии экс-президента «Европейская cолидарность». Активно призывал Забродского возглавить парад и бывший советник Порошенко Юрий Бирюков.

Ещё один соратник лидера «Европейской солидарности» — спикер Верховной рады Андрей Парубий — обратился к украинцам с призывом взять в руки «боевые знамёна» и выйти с ними на Крещатик 24 августа. Он также заявил, что намерен принять личное участие в мероприятии.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил Зеленского в «неполноценности» и пообещал в День независимости прийти на «парад чести», который должен «показать всему миру дух, силу, мощь и стержень украинской армии».

«Ветеран» АТО и бывший заместитель руководителя Госслужбы по делам ветеранов Вячеслав Марченко заявил, что участники войны в Донбассе подали на 24 августа в Киевскую городскую государственную администрацию заявку на проведение в столице массового мероприятия.

Активно призывает прийти украинцев на марш 24 августа «без денег из бюджета, чиновников и политиканов» Facebook-сообщество «Информационный навигатор для ветеранов войны и их семей».

В вопросе проведения военного парада против президента пошёл и премьер-министр Украины Виктор Гройсман, предложив минфину найти источники финансирования для этого мероприятия.

«Я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа. Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, государства», — подчеркнул глава правительства Украины.

По его словам, предложения по проведению мероприятия будут направлены Владимиру Зеленскому.

Предвыборный ход

Как отмечают эксперты, и Порошенко, и Зеленский, и Гройсман, и другие политики в своих заявлениях на счёт военного парада преследуют прежде всего собственные электоральные цели.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Как отмечал ранее в интервью для интернет-портала «Эспресо ТВ» украинский журналист и сторонник «майдана» Виталий Портников, действующий президент стремится преодолеть падение рейтинга партии «Слуга народа». Для этого он намерен привлечь на свою сторону население русскоязычного юго-востока страны, которому претит милитаристский пафос времён Порошенко.

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Однако такие шаги Зеленского, по мнению Портникова, якобы «усиливают недоверие к президенту со стороны активного населения и закладывают мины замедленного действия под саму, и без того очень непрочную, конструкцию новой власти».

По словам Кирилла Коктыша, отказом проводить военный парад с нацистским приветствием «Героям слава!» Зеленский демонстрирует, «что он не Порошенко и будет проводить другую политику».

«Я думаю, ему не стоит возвращаться к идее парада, — говорит Коктыш. — Подобные манёвры не усиливают его как президента, а лишь ослабляют. Если парад состоится, то это будет означать, что с Зеленским можно не считаться, а править будет прежняя команда».

В свою очередь Богдан Безпалько отмечает, что пока отмена военного парада «идёт на пользу Зеленскому».

«Его избирали те, кто выступает против милитаризации и конфронтации с Россией, — подчёркивает политолог. — То есть этих людей меньше всего заботят военные парады, а волнуют цены в магазинах, тарифы на газ и война на Востоке».

Однако, как считает Безпалько, Зеленскому важно мнение избирателей лишь до назначенных на 21 июля выборов в Раду. После же, чтобы снизить градус противостояния со связанными с Порошенко политическими кругами, новый президент может пойти на попятную.