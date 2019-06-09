«Катастрофа для безопасности»: почему украинским резервистам хотят разрешить хранение оружия дома

Резервисты украинской армии должны получить разрешение на хранение нарезного оружия у себя дома. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. По его мнению, внесение соответствующих поправок в законодательство позволит сократить время реакции на потенциальные угрозы. Однако, как полагают эксперты, такая либерализация может привести к катастрофическому снижению уровня безопасности. В частности, объёмы нелегального оборота оружия в стране и число преступлений могут значительно вырасти, считают аналитики.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что бойцам территориальной обороны (ТРО) страны необходимо предоставить право хранить нарезное оружие по месту проживания. По его словам, данная мера позволит сократить время реакции на чрезвычайные ситуации.

«Внося изменения в законы, мы поднимаем вопрос о том, что люди, которые держат территориальную оборону, имеют право хранить оружие дома. Это очень важно, потому что подход, когда оно должно храниться, например, в военкомате, неэффективен. Ибо, пока они до военкомата доедут, там уже того военкомата не будет», — приводит слова Кривоноса «Укринформ».

Чиновник раскритиковал действующее законодательство, регулирующее оборот нарезного оружия. В частности, он отметил, что на Украине много желающих приобрести огнестрельное оружие, более свободная продажа которого стала бы «дополнительной поддержкой» для его производителей.

Занятия бойцов территориальной обороны Украины

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В настоящее время на Украине отсутствует закон об обороте оружия, эту сферу регламентируют отдельные правовые акты. Они разрешают жителям Украины свободно приобретать охотничьи гладкоствольные ружья. Нарезное охотничье оружие могут получить лица старше 25 лет со справкой об отсутствии судимости.

Также граждане Украины имеют право владеть нарезными стволами (пистолеты, винтовки, автоматы), но только в том случае, если они были оформлены как государственная награда. В январе 2017 года украинские СМИ сообщали, что глава МВД Украины Арсен Аваков подарил Петру Порошенко пистолет Сabot Guns модели Jones 1911. Сообщалось, что в прошлом году президент, МВД и СБУ раздали почти тысячу пистолетов, более 200 получателей — гражданские лица.

Каждый город — «неприступная крепость»

Формирование войск территориальной обороны Украины началось осенью 2014 года. В 2018 году планировалось сформировать 20 бригад — по одной в каждой области. Предполагалось, что их штатная численность составит 3,5—4 тыс. человек.

В июне прошлого года Александр Турчинов, занимавший тогда пост секретаря СНБО, заявил, что «развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость».

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Новый президент Украины Владимир Зеленский также считает, что войска территориальной обороны способны усилить военную мощь страны. В военной доктрине главы государства говорится, что подразделения ТРО во взаимодействии с регулярными частями необходимы для «отражения вооружённой агрессии».

Бригады территориальной обороны состоят в основном из резервистов — трудоспособных граждан в возрасте от 20 до 60 лет, которые периодически приезжают на военные сборы и участвуют в учениях. Базовым навыком является стрельба из автомата Калашникова. На один АК для бойца ТРО государство выделяет 500 патронов в год.

В общей сложности на боевую подготовку ежегодно отводится около десяти суток. В случае начала вооружённого конфликта бригады ТРО будут выполнять задачи во взаимодействии с ВСУ и Нацгвардией. Основные функции подразделений территориальной обороны в период войны — охрана тыловых объектов и сопровождение колонн военной техники.

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что подразделения территориальной обороны Украины фактически выполняют задачи Нацгвардии, которая была сформирована в 2014 году на основе внутренних войск МВД. Как считает эксперт, реальной нужды в развитии ТРО Киев не испытывает.

«Организация территориальной обороны имеет большое значение только для стран, которые могут столкнуться с крупномасштабными военными угрозами в любой момент. Если отбросить политическую демагогию про «российскую агрессию», то особого смысла в том, что делает Киев, нет. На Украине мы видим проявления таких же фантомных страхов, какие свойственны прибалтам и полякам», — пояснил Суворов.

Тренировки войск территориальной обороны

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Аналитик считает, что украинские власти совершили ряд серьёзных ошибок при формировании войск территориальной обороны. В частности, как констатировал Суворов, на Украине отсутствует адекватная программа боевой подготовки резервистов.

«В странах, где вопросам территориальной обороны уделяется повышенное внимание, гораздо лучше развита система подготовки личного состава. Занятия проходят чаще и более интенсивно. При этом, как правило, отсутствуют карательные механизмы для резервистов, так как нет проблем с их мотивацией и финансированием. На Украине сложилась иная ситуация. Поэтому можно сделать вывод, что профессиональные и этические качества украинских резервистов оставляют желать лучшего», — считает Суворов.

Нелегальный арсенал

Сергей Суворов напомнил, что в некоторых государствах (Израиль, Эстония, Швейцария) резервистам разрешено хранить оружие дома. Однако украинским властям не стоит вводить подобную практику, убеждён эксперт.

«Израиль буквально живёт на пороховой бочке, и там эта мера оправданна. Кроме того, в том же Израиле культура обращения с оружием находится на высоком уровне, как и самодисциплина резервистов. Для Украины разрешение хранить нарезное оружие дома приведёт к трагическим последствиям. В соседней стране наличие огнестрела прежде всего является способом заработать», — сказал Суворов.

В комментарии RT политолог Александр Дудчак обратил внимание на значительное ухудшение ситуации с незаконным оборотом оружия на Украине. По его словам, радикальные формирования и криминалитет страны игнорируют формальные запреты на нарезное оружие. В связи с этим любая либерализация законодательства станет «катастрофой для безопасности граждан», полагает эксперт.

«С исполнением законов на Украине всегда было плохо. Несмотря на то что огнестрел запрещён, после «майдана» чёрный рынок оружия на Украине стал одним из самых крупных в Европе. Чуть ли не каждый месяц в стране находят схроны с гранатами, автоматами и даже гранатомётами. В основном это оружие, которое «патриоты» вывезли из зоны АТО. Также очень много стволов «исчезло» из арсеналов МВД и ВСУ», — пояснил Дудчак.

Больше всего огнестрела было признано «утерянным» в 2014 году — силовые ведомства Украины недосчитались 20 тыс. единиц нарезного оружия. В последующие годы, по информации военной прокуратуры Украины, утечка оружия происходила в основном с армейских складов. Так, в 2017 году в 28-й отдельной механизированной бригаде была обнаружена недостача 164 пистолетов Макарова.

По данным женевского центра Small Arms Survey, Украина входит в топ-25 стран мира по совокупному количеству оружия у гражданских лиц.

В организации отмечают, что рост нелегального оборота оружия вызван политической нестабильностью, конфликтом в Донбассе, отсутствием эффективной политики по борьбе с чёрным рынком оружия. По данным украинских СМИ, ручную гранату в Киеве можно приобрести за $20—50, автомат Калашникова — за $350—600.

Незаконный арсенал, обнаруженный сотрудниками СБУ

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Украинская ассоциация владельцев оружия утверждает, что на руках у граждан незаконно находится свыше 5 млн единиц оружия. При этом МВД страны не приводит данных о количестве незарегистрированного оружия и отчитывается только об охотничьих ружьях и карабинах, которых менее миллиона.

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На Украине неоднократно поднимался вопрос о праве свободного приобретения и ношения нарезного оружия для «ветеранов» АТО, бойцов «добровольческих» формирований и территориальной обороны. Эти меры, в частности, поддержал депутат Верховной рады, один из основателей полка «Азов» Андрей Билецкий и глава «Украинского легиона» (занимается подготовкой бойцов ТРО. — RT) Алексей Санников.

Александр Дудчак отметил, что на Украине культура обращения с оружием отсутствует даже у кадровых военнослужащих и полицейских. В июне масштабный общественный резонанс вызвала гибель пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Как полагает следствие, мальчик был застрелен сотрудниками МВД из охотничьего ружья. Свидетели утверждают, что в день преступления стражи порядка находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Украина оказалась в патовой ситуации: с одной стороны, власти не в состоянии защитить граждан, с другой — любая либерализация законодательства в сфере оборота оружия может привести к полному коллапсу в области безопасности. Сложно прогнозировать, как будут пользоваться огнестрелом те же бойцы территориальной обороны, у которых уровень ответственности и компетентности ещё ниже, чем у военных и полицейских», — резюмировал Дудчак.