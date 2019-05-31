Без старшин и мичманов: как реформа воинских званий может повлиять на интеграцию Украины в НАТО

Депутаты Верховной рады Украины одобрили законопроект о введении новых званий для сержантского корпуса ВСУ — из армии республики вскоре исчезнут старшины и прапорщики, а из флота — мичманы. Вместо них будут использоваться звания из натовского стандарта STANAG. Аналитики напоминают, что реформа проходит в рамках программы развития вооружённых сил, утверждённой ещё Петром Порошенко, — тогда предполагалось, что армия Украины должна стать полностью совместимой с альянсом уже к 2020 году. Однако эксперты подчёркивают, что эта интеграция, обусловленная политическими причинами, носит односторонний характер — в НАТО не раз заявляли о неготовности Украины к членству в блоке.

Парламент Украины в первом чтении поддержал законопроект, который предусматривает реформу армейских званий в соответствии со структурой вооружённых сил стран НАТО (так называемый стандарт STANAG 2116).

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Проект закона под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы» поддержал 231 народный депутат при 226 необходимых голосах.

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко, комментируя итоги голосования, заявила, что цель этого закона — повышение роли сержантского и старшинского состава ВСУ.

«Смысл этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение Вооружёнными силами Украины совместимости с ВС стран НАТО», — сообщила Геращенко.

Согласно этому законопроекту, из номенклатуры ВСУ исчезнут такие звания, как старшина и прапорщик. Теперь ряд солдатских и сержантских званий будет выглядеть так: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Аналогичные изменения претерпят и корабельные воинские звания, где вместо мичманов появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Офицерские звания останутся без изменений.

Празднование Дня Военно-морских сил Украины в Одессе

globallookpress.com

© Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com

Как отметил источник RT в партии «Народный фронт», законопроект о званиях был принят исключительно потому, что Украина всеми силами стремится в НАТО.

«Даже по статье расходов на оборону Украина стремится соответствовать стандартам альянса. Но удивительно другое. НАТО — это прежде всего требования к оружию и подготовке военных, а не к званиям. Окружение Порошенко могло быть причастно к коррупции в военной сфере, и всем об этом известно. При этом как ни назови украинского военного, с таким скудным опытом и устаревшим оружием ни в каком альянсе его не ждут. Поэтому данный закон направлен лишь на то, чтобы показать, что Украина всячески стремится отделиться от России», — отмечает собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в ВСУ заявил, что энтузиазма среди военных новая инициатива не вызвала.

«Военные недовольны этим хаосом и говорят, что лучше бы им увеличили жалование, предоставили более качественное вооружение и социальные гарантии. Им всё равно, в каком звании они будут прятаться от снарядов. Военные хотят определённости, а не бессмысленного удержания своих позиций», — отметил собеседник.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что на полную интеграцию новой системы званий может потребоваться около полугода, однако на средств на эти цели у Киева нет.

«Для армии Украины такие расходы чувствительны, учитывая, что стране даже нечем выплатить долг МВФ в этом году. Киеву негде брать дополнительные средства на смену формы», — считает Кнутов.

Атлантические стандарты

Единообразие воинских званий, калибров стрелкового оружия, формы, вооружения и военной техники в странах НАТО определяются так называемыми правилами STANAG — Соглашениями по стандартизации. Каждое государство, входящее в Североатлантический альянс, ратифицирует Соглашения и внедряют их в собственные вооружённые силы.

Совместная литовско-польско-украинская бригада принимает участие в учениях НАТО «Анаконда-2016» в Польше

© ministryofdefenceua / Flickr

Приведение к стандартам STANAG было установлено в госпрограмме развития Вооружённых сил Украины, которую предыдущий президент страны Пётр Порошенко утвердил в 2017 году. В ней было указано, что украинская армия должна достичь полной совместимости с НАТО к 2020 году.

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Стоит отметить, что и ранее ВСУ активно принимали «атлантические» стандарты. Так, в 2015 году на Украине были приняты STANAG 2920 и STANAG 4926, определяющие единые характеристики для средств защиты и обмундирования.

Киев продолжает курс на интеграцию с Североатлантическим альянсом, притом что в самом НАТО неоднократно отмечали, что не собираются принимать Украину в состав организации в ближайшее время, отмечают политологи.

Так, ещё в 2014 году, когда в Киеве только заговорили о намерении вступить в блок, некоторые европейские политики открыто заявили о невозможности реализовать эти планы.

«Украина не готова к членству в Евросоюзе, не готова к членству в НАТО. И в НАТО никто из стран-членов не предлагает принять Украину в ряды альянса. Обе организации в этом отношении должны давать Украине реалистичные надежды», — подчёркивал Богуслав Соботка, возглавлявший в то время чешское правительство.

Ряд экспертов отмечают, что реальных перспектив интеграции Киева в Североатлантический альянс нет.

«Однако это не означает, что проникновение блока на территорию Украины не усилится. Республика уже стала так называемой зоной ответственности НАТО, но при этом она не получает никаких членских прав, а НАТО не берёт и не захочет брать на себя в будущем никаких обязательств в её отношении. Реформы в украинской армии — чисто политические, поскольку вся текущая идеология киевских властей основана лишь на обещаниях, что страна движется в ЕС и НАТО», — пояснил в разговоре с RT эксперт Института стратегических исследований Олег Неменский.

По его словам, именно поэтому Украине необходимо постоянно предпринимать какие-то шаги, которые свидетельствовали бы, что это сближение действительно идёт.

«Так как ЕС и НАТО не совершают никаких действий в этом направлении, украинским властям приходится их как-то имитировать. Сейчас там модно говорить о том, что не надо ждать вступления в Европу, а прежде самим нужно стать Европой. В данном случае что-то подобное скажут и в отношении НАТО», — считает политолог.

«Бесперспективный путь»

При этом окружение нового президента Владимира Зеленского уже дало понять, что он сохранит курс на вступление в НАТО, установленный Петром Порошенко.

Украинские военные

© Valentyn Ogirenko/Reuters

В конце апреля украинское издание «Новое время» сообщило, что в его распоряжении оказалась «военная доктрина» избранного президента Владимира Зеленского. Журналистам её якобы передал советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

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«Мы обеспечим объединённое руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами — членами НАТО», — говорилось в документе.

Согласно этой стратегии, противостоять «противнику» будет «профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО».

При распределении финансового ресурса также планируется ввести стандарты Североатлантического альянса. Так, 50% будет идти на содержание вооружённых сил, 30% — на перевооружение, а остальная часть — на подготовку.

Сам Апаршин впоследствии подтвердил, что курс на интеграцию с НАТО останется неизменным.

«Мы не меняем курс относительно вступления Украины в НАТО. Только мы не обговаривали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с РФ, это же война», — заявил советник Зеленского 12 мая в эфире телеканала «Громадське».

О том, что прежний курс на евроинтеграцию сохранится, в ходе предвыборной кампании говорил и сам Зеленский.

Олег Неменский напомнил, что курс на ускоренную интеграцию в НАТО был взят при Леониде Кучме.

«Цель была заявлена ещё в 2003 году, и с тех пор Украина довольно уверенно шла к ней. Другое дело, что этот путь бесперспективный, но даже тогда, когда Украина при Януковиче объявляла себя внеблоковым государством, сотрудничество с Североатлантическим альянсом нарастало очень быстро. Нет никаких причин для того, чтобы менять этот курс при Зеленском. Тем более что новый президент ни в чём, как он сам признаётся, не оппонирует своему предшественнику», — отметил эксперт.

Односторонняя интеграция с Североатлантическим альянсом продолжится и с приходом новой администрации, считает Юрий Кнутов.

«Президент продолжит закупать старую технику, которую американцы и англичане будут предлагать украинцам.Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что для него главная задача — остановить войну в Донбассе, однако он ничего не делает для этого. Нет никаких предпосылок к тому, что Киев перейдёт от зависимой к самостоятельной политике», — заключил эксперт.