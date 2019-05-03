Призыв «особого периода»: на Украине предлагают пополнять армию резервистами без мобилизации

Группа депутатов внесла в Верховную раду Украины законопроект, предлагающий ввести в стране понятие «особый период», которое позволит призывать на воинскую службу резервистов без объявления мобилизации. Источник RT в партии «Народный фронт» считает, что авторы инициативы пытаются таким образом угодить избранному президенту Владимиру Зеленскому, которому необходимо будет решать проблему дефицита кадров в армии. Как уверены во фракции «Самопомощь», это приведёт к тому, что «люди станут ещё активнее уезжать из страны». По мнению российских экспертов, украинские парламентарии пытаются скрыть за новыми юридическими терминами попытку проведения в стране ещё одной мобилизации.

Группа депутатов Верховной рады Украины разработала законопроект, разрешающий призывать резервистов в «особый период» без объявления мобилизации войск. Документ в настоящий момент проходит обработку в комитетах парламента.

«Принятие проекта закона позволит обеспечить заблаговременное доукомплектование боевых воинских частей Вооружённых сил Украины, других военных формирований резервистами без объявления мобилизации в угрожаемый период», — говорится в пояснительной записке.

Документом не объясняется, что подразумевается под формулировкой «особый период», но в этот промежуток времени резервистов могут призвать для прохождения военной службы максимум на шесть месяцев. За всё время пребывания гражданина Украины в резерве общий срок его службы по призыву в «особый период» не должен превышать 18 месяцев.

Вместе с тем в случае необходимости резервисты, уже выслужившие установленные сроки, могут быть задержаны на службе ещё на шесть месяцев по указу президента страны. Однако эта норма касается и других категорий военнослужащих, чьи сроки пребывания в ВС истекли.

Для таких резервистов будет разработана система социальных льгот и гарантий. В частности, речь идёт об обеспечении их семей жильём и о помощи в трудоустройстве. В то же время за уклонение от данного вида воинской службы предлагается налагать штраф. Повторное нарушение в соответствии с законопроектом будет наказываться лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

При этом граждане могут быть освобождены от службы в «особый период» по ряду причин, в частности при получении права на пенсию по выслуге лет, по семейным обстоятельствам, медицинским показаниям или при служебном несоответствии.

Отметим, что в 2019 году на Украине увеличили время призыва на срочную воинскую службу с двух до трёх месяцев. Весенний призыв проходит с апреля по июнь, осенний — с октября по декабрь. В украинскую армию призывают мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на освобождение.

«Люди станут ещё активнее уезжать из страны»

Один из авторов документа, председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, пытается «найти общий язык» с Владимиром Зеленским, уверен источник RT в партии «Народный фронт». По его словам, первые заявления избранного президента Украины свидетельствуют о том, что военные действия в Донбассе продолжатся, поэтому необходимо решать вопросы нехватки военных.

«Никто не знает, как будет действовать новый президент, но все хотят наладить с ним отношения», — подчеркнул собеседник.

Ранее украинское издание «Новое время» со ссылкой на советника Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина опубликовало «военную доктрину» избранного президента. Этот документ подразумевает, что противостоять «противнику» будет профессиональная, добровольная и мотивированная украинская армия, взаимосовместимая с военными структурами стран НАТО.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В партии «Самопомощь» идею о призыве резервистов назвали «гиблой», поскольку подавляющее большинство украинцев не хотят воевать.

«Силой заставить людей отправиться на войну практически нереально. Уже было несколько попыток отлавливать уклонистов на улицах, потом представители военкоматов ходили по предприятиям. И что? Несколько громких скандалов, и от этой идеи пришлось отказаться, а военкомам — извиняться. Так что инициатива Пашинского может лишь усилить агрессию в обществе», — заявил источник RT в политобъединении.

При этом он не исключил, что Пашинский сумеет пролоббировать законопроект благодаря наличию «хороших связей в различных фракциях».

«Но если это произойдёт, то могут начаться проблемы: люди станут ещё активнее уезжать из страны, поскольку смысла оставаться на Украине нет никакого. В той же Польше можно получить и выше зарплату, и безопасность, и соблюдение требований законов», — пояснил собеседник.

«На Украине устали от войны»

Как полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, законопроект скрывает подмену понятий. По сути это будет мобилизация, подчеркнул эксперт.

«С моей точки зрения, это просто попытка «загонять» людей в армию без объявления мобилизации, потому что по закону мобилизация может проходить только в случае объявления войны, военного положения — достаточно серьёзных официальных поводов. Если страна не находится в таком состоянии, если в ней всё так же, как и было, то призывать солдат незаконно», — сказал Безпалько в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Александр Асафов полагает, что под формулировкой «особый период» можно понимать нахождение Украины якобы «в состоянии войны с Россией» или так называемую российскую оккупацию территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Сама мобилизация, очередные её волны воспринимаются крайне негативно. И Порошенко обещал, что их больше не будет. Ищутся аккуратные юридические названия, формулировки. Есть колоссальный риск, поскольку общество устало от войны и мобилизации. Это фактически попытка языком юридической казуистики объяснить новую мобилизацию», — заявил собеседник RT.