Команда без президента: в штабе Зеленского пообещали противникам Киева нанести неожиданный удар
- Reuters
Во время президентства Владимира Зеленского Украина сделает ставку на развитие Сил специальных операций, чтобы наносить неожиданные удары. Об этом заявил советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
«У меня есть варианты. Я больше денег вложу в Силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО, я буду повышать уровень боеспособности страны, я буду держать войска в постоянной готовности», — сказал он в интервью изданию «Апостроф».
Вместе с тем Апаршин отметил, что Киев неспособен обеспечить питанием украинских военнослужащих, в том числе и тех, кто находится в Донбассе.
«Если вы говорите, что питание военнослужащих осуществляется по стандартам НАТО, а мне звонят ребята и говорят: «У нас здесь, на передовой, даже украинских стандартов нет», то я хочу знать, почему тогда вы почти четыре миллиарда гривен в год выделяете на организацию питания военнослужащих, а реально только басни нам рассказываете», — подчеркнул советник Зеленского.
Апаршин не занимает официальных постов и на вопрос, является ли он кандидатом на пост министра обороны Украины от Зеленского, ответил: «Нет, не являюсь».
«Это правда, что я работаю в команде Владимира Зеленского. Это правда, что я отвечаю за вопросы безопасности и обороны. Также правда, что я являюсь его советником и в составе команды Владимира Зеленского войду в администрацию президента. Но это всё, что на сегодняшний день есть», — отметил он.
Ранее украинское издание «Новое время» опубликовало документ, в котором Апаршин описал своё видение будущей оборонной политики. В качестве приоритетов в финансировании он выделил средства разведки и радиоэлектронной борьбы, ПВО и связь.
Эксперты отмечают, что программные заявления о будущей политике Киева в первую очередь делают представители команды Зеленского, а не сам будущий президент.
Так, позицию Зеленского по мирному урегулированию в Донбассе высказал спикер штаба политика Дмитрий Разумков. В эфире телеканала «112 Украина» он заявил, что предлагаемые Россией меры по достижению мира неприемлемы для украинцев, хоть и могли бы привести к миру.
«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни для одного патриота этой страны такой путь не приемлем», — сказал Разумков.
Он добавил, что «мир должен наступить на условиях Украины», однако сейчас «метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого». Сам Зеленский ранее отмечал, что намерен завершить конфликт при помощи «мощной информационной войны» и переговоров в нормандском формате.
В команде Зеленского идёт борьба за будущие должности, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
«Он не знает, что будет делать, потому что это будет зависеть не от него, а от достигнутых между олигархами договорённостей. А люди, которые находятся в его штабе и претендуют на какие-то должности, пытаются заявить соответствующие позиции, чтобы те, кто будет планировать назначения на должности, знали, с кем они имеют дело и, соответственно, чтобы получить определённое преимущество при конкурсном отборе», — отметил эксперт в комментарии RT.
«Политическая какофония»
Вместе с тем Зеленский уже заявлял, что не намерен выполнять одни из ключевых пунктов Минских соглашений — предоставлять Донбассу особый статус и проводить амнистию для ополченцев.
Президент России Владимир Путин отметил, что исполнение минских договорённостей — «единственный способ урегулировать ситуацию».
«И то и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эту тему», — отметил Путин.
Такое количество различных мнений, высказанных публично, от самого Зеленского и членов его команды вызывает чувство неопределённости, считает политолог, экономист Александр Дудчак.
«Такое ощущение, что там какое-то неопределённое количество людей и каждый делает какие-то заявления в соответствии со своим личным мнением и видением будущего. Как будет на самом деле, из этих заявлений вывод сделать сложно. Дождёмся уже инаугурации, потому что пока всё это напоминает нестройный хор, политическая какофония», — сказал он RT.
По мнению Дудчака, высказываемые представителями штаба идеи «вряд ли отвечают интересам тех 73%, которые проголосовали за Зеленского».
Так, политолог отметил, что вопрос финансирования армии можно было бы решить развитием экономики, а не продолжением милитаристской политики.
«Но, похоже, и там не собираются думать о мире, а всё пытаются продолжать боевые действия, судя по таким словам. Вести войну Украина вряд ли в состоянии. Да и так они всё время пугали «внешним агрессором», который почему-то не собирается нападать», — подчеркнул эксперт.
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