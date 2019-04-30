Команда без президента: в штабе Зеленского пообещали противникам Киева нанести неожиданный удар

В ближайшие пять лет Украина намерена развивать силы специальных назначений, заявил советник Владимира Зеленского по безопасности и обороне Александр Апаршин. Он подчеркнул, что Киев нанесёт удар там, где его не ожидают. При этом Апаршин отметил, что на данный момент Киев не может обеспечить военнослужащих хорошим питанием. Эксперты указывают, что после избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский редко даёт комментарии прессе, однако в СМИ делают громкие заявления его соратники, которые пока не имеют официального статуса. Так, сам Апаршин признаёт, что не является кандидатом на пост министра обороны. По мнению аналитиков, в команде Зеленского идёт борьба за руководящие посты.

Во время президентства Владимира Зеленского Украина сделает ставку на развитие Сил специальных операций, чтобы наносить неожиданные удары. Об этом заявил советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

«У меня есть варианты. Я больше денег вложу в Силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО, я буду повышать уровень боеспособности страны, я буду держать войска в постоянной готовности», — сказал он в интервью изданию «Апостроф».

Вместе с тем Апаршин отметил, что Киев неспособен обеспечить питанием украинских военнослужащих, в том числе и тех, кто находится в Донбассе.

«Если вы говорите, что питание военнослужащих осуществляется по стандартам НАТО, а мне звонят ребята и говорят: «У нас здесь, на передовой, даже украинских стандартов нет», то я хочу знать, почему тогда вы почти четыре миллиарда гривен в год выделяете на организацию питания военнослужащих, а реально только басни нам рассказываете», — подчеркнул советник Зеленского.

Апаршин не занимает официальных постов и на вопрос, является ли он кандидатом на пост министра обороны Украины от Зеленского, ответил: «Нет, не являюсь».

«Это правда, что я работаю в команде Владимира Зеленского. Это правда, что я отвечаю за вопросы безопасности и обороны. Также правда, что я являюсь его советником и в составе команды Владимира Зеленского войду в администрацию президента. Но это всё, что на сегодняшний день есть», — отметил он.

Ранее украинское издание «Новое время» опубликовало документ, в котором Апаршин описал своё видение будущей оборонной политики. В качестве приоритетов в финансировании он выделил средства разведки и радиоэлектронной борьбы, ПВО и связь.

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Эксперты отмечают, что программные заявления о будущей политике Киева в первую очередь делают представители команды Зеленского, а не сам будущий президент.

Так, позицию Зеленского по мирному урегулированию в Донбассе высказал спикер штаба политика Дмитрий Разумков. В эфире телеканала «112 Украина» он заявил, что предлагаемые Россией меры по достижению мира неприемлемы для украинцев, хоть и могли бы привести к миру.

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни для одного патриота этой страны такой путь не приемлем», — сказал Разумков.

Он добавил, что «мир должен наступить на условиях Украины», однако сейчас «метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого». Сам Зеленский ранее отмечал, что намерен завершить конфликт при помощи «мощной информационной войны» и переговоров в нормандском формате.

В команде Зеленского идёт борьба за будущие должности, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Он не знает, что будет делать, потому что это будет зависеть не от него, а от достигнутых между олигархами договорённостей. А люди, которые находятся в его штабе и претендуют на какие-то должности, пытаются заявить соответствующие позиции, чтобы те, кто будет планировать назначения на должности, знали, с кем они имеют дело и, соответственно, чтобы получить определённое преимущество при конкурсном отборе», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Политическая какофония»

Вместе с тем Зеленский уже заявлял, что не намерен выполнять одни из ключевых пунктов Минских соглашений — предоставлять Донбассу особый статус и проводить амнистию для ополченцев.

Президент России Владимир Путин отметил, что исполнение минских договорённостей — «единственный способ урегулировать ситуацию».

«И то и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эту тему», — отметил Путин.

Такое количество различных мнений, высказанных публично, от самого Зеленского и членов его команды вызывает чувство неопределённости, считает политолог, экономист Александр Дудчак.

«Такое ощущение, что там какое-то неопределённое количество людей и каждый делает какие-то заявления в соответствии со своим личным мнением и видением будущего. Как будет на самом деле, из этих заявлений вывод сделать сложно. Дождёмся уже инаугурации, потому что пока всё это напоминает нестройный хор, политическая какофония», — сказал он RT.

По мнению Дудчака, высказываемые представителями штаба идеи «вряд ли отвечают интересам тех 73%, которые проголосовали за Зеленского».

Так, политолог отметил, что вопрос финансирования армии можно было бы решить развитием экономики, а не продолжением милитаристской политики.

«Но, похоже, и там не собираются думать о мире, а всё пытаются продолжать боевые действия, судя по таким словам. Вести войну Украина вряд ли в состоянии. Да и так они всё время пугали «внешним агрессором», который почему-то не собирается нападать», — подчеркнул эксперт.