«Попытка перехватить инициативу»: как немецкие депутаты предлагают урегулировать конфликт на востоке Украины

Силы гражданской полиции ФРГ должны быть направлены в Донбасс для ускорения процесса разрешения кризиса. Об этом говорится в докладе депутатов из фракции Свободной демократической партии Германии. Как считают авторы документа, необходимо реформировать украинские органы безопасности для «устрашающего воздействия в случае внешней агрессии». Документ немецких депутатов отражает позицию администрации Петра Порошенко в отношении ситуации в Донбассе, отмечают эксперты. По их мнению, своими предложениями депутаты пытаются усилить влияние Берлина на переговоры в нормандском формате.

Депутаты бундестага из фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) приняли документ с предложениями по урегулированию конфликта на востоке Украины. Немецкая газета Bild отмечает, что новая стратегия под названием «Миру на Украине нужен новый импульс» состоит из 12 пунктов и предусматривает расширение миссии содействия Киеву в реформировании полицейского сектора (EUAM).

В частности, для этого предлагается привлечь миссию ООН или подразделения гражданской полиции из Германии. По мнению депутатов, необходимо своевременно осуществить реформу украинских органов безопасности, которые «смогли бы оказывать устрашающее воздействие в случае внешней агрессии». Киевские власти считают «государством-агрессором» Россию.

Подобные меры положительно не повлияют ни на урегулирование ситуации в Донбассе, ни на выполнение минских договорённостей, отметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Минские соглашения предусматривают ряд системных мер, которые позволяют снять блокаду во многих аспектах, провести амнистию, выборы, обеспечить правовую защиту населения Донбасса. Никакие полицейские эту проблему однозначно решить не могут», — подчеркнул эксперт.

Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, заведующий отделом стран и регионов, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов в беседе с RT отметил, что документ СвДП можно расценивать как попытку перехватить инициативу у Киева, который немецкие власти считают слабым участником минского процесса.

«Теперь украинская сторона должна сама решить, будет ли использовать эти предложения по урегулированию конфликта или нет. Ситуация вокруг Минских соглашений может измениться с приходом к власти Владимира Зеленского. Его высказывания пока говорят о том, что он готов пойти на решение вопросов в рамках минского процесса», — отметил эксперт.

Решительные действия

Автор документа СвДП, депутат бундестага Рената Альт призвала Берлин усилить поддержку Киева, отмечает Bild.

«Федеральное правительство Германии должно предпринять решительные действия и продолжить активно и комплексно поддерживать Украину», — приводит газета слова политика.

Альт также подчеркнула, что подписание Владимиром Путиным указа об упрощении выдачи российских паспортов для жителей Донбасса свидетельствует о том, что Москва «презирает мирное решение конфликта». Этот шаг российского лидера ранее вызвал негативную реакцию со стороны киевских властей и ряда европейских политиков.

Напомним, что 24 апреля Путин подписал документ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Президент России заявил, что это решение носит исключительно гуманитарный характер. Он привёл в качестве примера практику целого ряда государств, включая Польшу, Венгрию и Румынию, по упрощённому предоставлению гражданства украинцам.

Глава российского государства отметил, что жители ДНР и ЛНР лишены элементарных человеческих прав и находятся в гораздо более тяжёлом положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины. По словам Путина, киевские власти не пытаются наладить диалог с самопровозглашёнными республиками, а стремятся урегулировать конфликт силовыми акциями.

Решение Москвы об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями восточных областей Украины стала существенным шагом к ослаблению напряжённости в регионе, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Упрощение паспортизации жителей ЛНР и ДНР разряжает обстановку в регионе. Для них получение российского гражданства — уверенность в том, что Москва их поддержит», — подчеркнул эксперт.

Минский тупик

Напомним, что ещё до второго тура выборов президента на Украине канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с Петром Порошенко. В ходе переговоров она заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе можно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.

Ангела Меркель

Reuters

© Hannibal Hanschke

«Необходимо продолжать политический процесс... Это единственный путь, который позволит продвинуться вперёд», — сказала Меркель, отметив важную роль России в переговорах по разрешению кризиса на востоке Украины.

Однако в ходе саммита Евросоюза в конце 2018 года Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили отчёт о ходе выполнения Минских соглашений, в котором вся ответственность за их соблюдение была возложена на Россию. Представители МИД России неоднократно указывали, что европейские лидеры на протяжении последних лет игнорировали саботаж договорённостей и уклонение от выполнения оговоренных в их рамках обязательств со стороны Украины.

После избрания Зеленского глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду, что новые украинские власти будут придерживаться чёткого выполнения минских договоренностей.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса путём неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202», — сказал министр, выступая на открытии Московской международной конференции по безопасности 24 апреля.

Ответ Зеленского

Новоизбранный президент Украины Зеленский заявил, что готов к переговорам в формате нормандской четвёрки и «разблокированию минского процесса».

«Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации», — отметил политик.

Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

При этом ещё перед началом президентских выборов Зеленский утверждал, что не намерен исполнять два основных пункта Минских соглашений: подписывать закон об амнистии и предоставлять самопровозглашённым республикам особый статус. Об этом напомнил президент России Владимир Путин.

Также по теме Лавров: Россия надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.

«И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эту тему», — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в понимании позиции Зеленского по поводу отношений с Москвой пока слишком много неясного.

«Мы уже говорили о том, что пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений», — сказал он.

Песков отметил, что выводы можно делать, только дождавшись конкретных действий или формулировок со стороны Зеленского.

Реальная разрядка

Предложенная СвДП новая стратегия по урегулированию конфликта на востоке Украины стала «отголоском» встречи Меркель и Порошенко накануне второго тура выборов, отметил Оленченко.

«Возможно, основа материала появилась в результате этих переговоров, поскольку в его формулировках чувствуется звучание Порошенко и Павла Климкина. Вероятно, этот документ обнародовали для того, чтобы показать Зеленскому, в каком русле ему двигаться и какими действиями он может получить поддержку со стороны Германии», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Оленченко также предположил, что немецкие депутаты, выступая с новым предложением об урегулировании конфликта на востоке Украины, преследуют свои политические цели.

«Ограниченный контингент немецкой полиции призван обеспечить присутствие Германии на Украине. Не исключено, что руководство политических сил в ФРГ хочет получить согласие на пребывание на украинской территории, а после закрепиться там», — подчеркнул эксперт.