В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
- Reuters
По данным издания, стратегия состоит из 12 пунктов и, в частности, предусматривает расширение миссии содействия Украине в реформировании милиции страны (EUAM). По мнению депутатов, это необходимо для того, чтобы своевременно осуществить реформу органов безопасности, которые «смогли бы оказывать устрашающее воздействие в случае внешней агрессии».
СвДП призывает выработать план действий, касающихся Минских соглашений, с обязательными сроками выполнения их пунктов и «конкретными последствиями» в случае их несоблюдения.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.
В конце марта сообщалось, что правительство Германии выделит в 2019 году дополнительно €1,8 млн на гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине.
Как отмечалось, данные средства будут направлены на помощь жителям Донбасса. В частности, деньги пойдут на обеспечение населения чистой питьевой водой, поиск пропавших без вести лиц и медицинское обеспечение.