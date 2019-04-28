В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

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Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
  • Reuters

По данным издания, стратегия состоит из 12 пунктов и, в частности, предусматривает расширение миссии содействия Украине в реформировании милиции страны (EUAM). По мнению депутатов, это необходимо для того, чтобы своевременно осуществить реформу органов безопасности, которые «смогли бы оказывать устрашающее воздействие в случае внешней агрессии».

СвДП призывает выработать план действий, касающихся Минских соглашений, с обязательными сроками выполнения их пунктов и «конкретными последствиями» в случае их несоблюдения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений. 

В конце марта сообщалось, что правительство Германии выделит в 2019 году дополнительно €1,8 млн на гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине.

Как отмечалось, данные средства будут направлены на помощь жителям Донбасса. В частности, деньги пойдут на обеспечение населения чистой питьевой водой, поиск пропавших без вести лиц и медицинское обеспечение.

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