В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».

По данным издания, стратегия состоит из 12 пунктов и, в частности, предусматривает расширение миссии содействия Украине в реформировании милиции страны (EUAM). По мнению депутатов, это необходимо для того, чтобы своевременно осуществить реформу органов безопасности, которые «смогли бы оказывать устрашающее воздействие в случае внешней агрессии».

СвДП призывает выработать план действий, касающихся Минских соглашений, с обязательными сроками выполнения их пунктов и «конкретными последствиями» в случае их несоблюдения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.

В конце марта сообщалось, что правительство Германии выделит в 2019 году дополнительно €1,8 млн на гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине.

Как отмечалось, данные средства будут направлены на помощь жителям Донбасса. В частности, деньги пойдут на обеспечение населения чистой питьевой водой, поиск пропавших без вести лиц и медицинское обеспечение.