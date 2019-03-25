Германия выделит €1,8 млн на гуманитарную помощь Украине

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Правительство Германии выделит в 2019 году дополнительно €1,8 млн на гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине. Об этом сообщили в посольстве ФРГ в Киеве.
Германия выделит €1,8 млн на гуманитарную помощь Украине
  • © Federico Gambarini/dpa
  • globallookpress.com

«В 2019 году будут выделены дополнительные €1,8 млн, а в 2020-м и 2021-м предусмотрены ещё €4 млн», — говорится в сообщении.

Как отметили в диппредставительстве, данные средства будут направлены на помощь жителям Донбасса.

Одной из основных задач в посольстве назвали обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, деньги пойдут на медицинское обеспечение, поиск пропавших без вести лиц, посещение задержанных.

Всего с 2016 года Германия выделила более €30 млн для гуманитарных мероприятий МККК на Украине.

Ранее МИД Люксембурга анонсировал предоставление Украине финансовой помощи в размере €500 тыс. на гуманитарные проекты.

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