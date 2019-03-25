МИД Люксембурга анонсировал помощь Украине в размере €500 тысяч

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал предоставление Украине финансовой помощи в размере €500 тыс. на гуманитарные проекты.

«Мы уже предоставили €2,5 млн, теперь готовится новая помощь в размере €500 тыс. Она предоставляется через ЮНИСЕФ и Красный Крест», — цитирует дипломата Интерфакс-Украина.

По его словам, деньги должны пойти на решение гуманитарных вопросов, в частности на образование, защиту детей, жильё и обеспечение тех, кто оказался в сложных социальных обстоятельствах.

В 2017 году сообщалось о намерении Люксембурга выделить Киеву €500 тыс. на реализацию гуманитарных проектов.