Эксперт оценил предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT принятие фракцией Свободной демократической партии Германии документа с предложениями по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Эксперт оценил предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
  • РИА Новости

Она предусматривает расширение миссии содействия Украине в реформировании полицейского сектора страны (EUAM). По мнению депутатов, это необходимо для реформы органов безопасности, которые «смогли бы оказывать устрашающее воздействие в случае внешней агрессии».

По словам Почты, в плане поддержки Украины политика Запада не изменилась. 

По мнению эксперта, предложенные меры никак положительно не повлияют ни на урегулирование ситуации в Донбассе, ни на выполнение Минских соглашений. 

«Это поддержка желания Киева... Минские соглашения предполагают очень системный ряд мер, которые позволяют и снять блокаду во многих аспектах, и провести амнистию, выборы, обеспечить правовую защиту населения Донбасса. Никакие полицейские эту проблему однозначно решить не могут», — заключил Почта.

Ранее Bild сообщал, что фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить