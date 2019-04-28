Эксперт оценил предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT принятие фракцией Свободной демократической партии Германии документа с предложениями по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Она предусматривает расширение миссии содействия Украине в реформировании полицейского сектора страны (EUAM). По мнению депутатов, это необходимо для реформы органов безопасности, которые «смогли бы оказывать устрашающее воздействие в случае внешней агрессии».

По словам Почты, в плане поддержки Украины политика Запада не изменилась.

По мнению эксперта, предложенные меры никак положительно не повлияют ни на урегулирование ситуации в Донбассе, ни на выполнение Минских соглашений.

«Это поддержка желания Киева... Минские соглашения предполагают очень системный ряд мер, которые позволяют и снять блокаду во многих аспектах, и провести амнистию, выборы, обеспечить правовую защиту населения Донбасса. Никакие полицейские эту проблему однозначно решить не могут», — заключил Почта.

Ранее Bild сообщал, что фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».