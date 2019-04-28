«Заниматься этим вопросом некому»: почему в Раде заговорили о возможности повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что некоторые атомные электростанции на Украине из-за отсутствия контроля за безопасностью стали «бомбами замедленного действия». По словам парламентария, ему регулярно поступают жалобы от работников АЭС и такое положение дел может привести к повторению трагедии, которая произошла в Чернобыле в 1986 году. Нештатные ситуации на украинских АЭС возникают весьма часто. Эксперты считают, что власти страны не выделяют достаточный объём финансирования на эту сферу, что приводит к недостатку квалифицированных кадров. Кроме того, в попытке разорвать все отношения с Москвой Киев пытается закупать топливные элементы на Западе, однако они не подходят для реакторов, построенных советскими специалистами.

Проблемы в работе ряда украинских предприятий грозят экологической катастрофой. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов. По его словам, он регулярно получает сообщения от работников предприятий, в частности Запорожской АЭС, которые рассказывают об опасных ситуациях, возникающих из-за отсутствия контроля со стороны проверяющих органов.

«Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», — заявил депутат.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT отметил, что «этот вопрос требует тщательного изучения, однако опасность повторения крупных техногенных катастроф на Украине действительно существует».

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что заявление Сергея Шахова говорит о сильной изношенности инфраструктуры на Украине.

«Запорожье — густонаселённая область, катастрофа на АЭС заденет не только инфраструктуру, но и население. Вообще, любая технологическая авария будет иметь серьёзные последствия на территории всей Украины», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов

Facebook

© ShahovSV

Тревожная ситуация

За последние несколько лет на украинских АЭС регулярно происходят нештатные ситуации, которые приводят к отключению и остановке энергоблоков.

Так, 16 июля 2016 года на первом блоке Хмельницкой АЭС произошла разгерметизация первого контура блока и радиоактивный теплоноситель попал в парогенератор, что привело к аварийной остановке предприятия. Об этом сообщил депутат от Радикальной партии Украины Андрей Артеменко.

Позднее несколько раз останавливалась работа второго генератора из-за сбоев в системе управления и защиты ядерного реактора. В сентябре 2018 года второй энергоблок был отключён на плановый ремонт (по информации оператора украинских АЭС компании «Энергоатом») из-за повреждения трансформатора, но после подключения не проработал и недели. В следующий раз работа блока была возобновлена только 14 декабря 2018 года.

Также по теме Риск в угоду политике: как Киев намерен производить на Украине ядерное топливо совместно с США Киев планирует построить завод по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС, заявил министр энергетики и угольной...

Аварийных ситуаций на электростанции можно было избежать, если бы в 2017 году Киев не разорвал российско-украинское межправительственное соглашение о строительстве третьего и четвёртого энергоблоков Хмельницкой АЭС. В настоящее время Украина продолжает поиск партнёров для их строительства.

Неоднократные аварии происходили и на Запорожской АЭС, о которой говорил в своём выступлении Шахов. Так, в сентябре 2018 года произошла аварийная остановка второго энергоблока, который пришлось отключить для ремонта главного циркуляционного насоса. Остановка блока вызвала панику среди населения, в разжигании которой руководство АЭС обвинило местные СМИ.

Вскоре после этого инцидента на АЭС был закрыт ещё один энергоблок — шестой. Согласно плану ремонтных работ он должен был быть запущен в январе 2019 года, однако до сих пор отключён. А в марте нынешнего года был отключён ещё один блок — четвёртый.

В 2016 году академическое профильное издание Energy Research & Social Science сообщало, что «в течение многих лет аварии на украинских АЭС не регистрируются в базе данных, несмотря на сообщения о них в государственных СМИ».

В итоге авторы исследования пришли к выводу, что вероятность крупной атомной аварии на Украине в ближайшие годы достигает 80%.

Власти Украины не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, потому что они некомпетентны, отметил Владимир Оленченко.

«Кроме того, инфраструктуру нужно поддерживать финансово, но приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ, в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придётся выяснять, куда и на что они были потрачены», — рассказал эксперт.

Независимость вместо безопасности

Проблему отсутствия финансирования усугубляет и отказ украинских властей от использования российских комплектующих и топлива.

Также по теме «Можно ожидать серьёзных проблем»: почему украинские АЭС угрожают безопасности соседних стран В марте на Запорожской АЭС был остановлен энергоблок №4. По словам руководства электростанции — для ремонта, который продлится в...

По словам Богдана Безпалько, на протяжении последних пяти лет Киев методично сокращал объёмы взаимодействия с Россией, в том числе в области снабжения украинских АЭС необходимыми топливными элементами.

«Для того чтобы нанести ущерб России и лишить её украинского рынка, Киев разорвал с нашей страной все отношения и заключил их с обанкротившейся Westinghouse. Но поставляемые этой американской компанией составляющие не подходят для АЭС, которые построены на Украине», — рассказал Безпалько.

Напомним, в 2008 году украинский «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали договор об обеспечении ядерным топливом от трёх до шести энергоблоков украинских АЭС с реакторами ВВЭР-1000 в 2011—2015 годах.

Эксперты в области атомной энергетики неоднократно критиковали такое решение украинских властей, указывая, что американские тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) несовместимы с реакторами советской конструкции. Тепловыделяющие элементы, собираемые в США, отличаются по конфигурации от советских и российских аналогов. В России производят шестигранные элементы, а в США — четырёхугольные.

Заброшенный город Припять в зоне отчуждения

Reuters

© Damir Sagolj

Говоря об использовании топлива Westinghouse в советских реакторах, эксперты указывали на опыт Чехии, где подобная практика также приводила к регулярным отказам топливных сборок, создавала угрозы аварии и повышала издержки производства энергии из-за внеочередных остановок работы энергоблоков.

В 2016 году с критикой использования американского топлива на украинских атомных станциях выступил и Михаил Уманец — бывший директор Чернобыльской АЭС.

«Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора. Но мы в любом случае не имеем права играть с безопасностью АЭС, нам хватит одного Чернобыля», — подчеркнул Уманец.

Чернобыльская трагедия

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, которая привела к взрыву реактора.

В результате произошёл выброс огромного количества радиоактивных веществ — на Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях, в Белоруссии — 46,5 тыс. кв. км и 60 тыс. кв. км в России. Радиоактивные выбросы достигли и Европы.

Оставшиеся три энергоблока постепенно остановили, и в декабре 2000 года станция полностью прекратила свою работу.

Первый саркофаг вокруг четвёртого энергоблока для защиты окружающей среды был построен усилиями примерно 90 тыс. человек в ноябре 1986 года. Саркофаг представлял собой простую бетонную коробку. Вскоре стало ясно, что такая защита требует замены.

Строительство нового саркофага началось только в 2007 году и завершилось в ноябре 2016 года.

На проект «Укрытие» доноры, среди которых были Германия, Россия, Канада и другие страны, потратили около €2 млрд. В апреле 2015 года правительство России согласилось дополнительно выделить на строительство саркофага около ещё €10 млн.

Политические перспективы

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с RT заявил, что украинских депутатов больше волнует вопрос о языке, нежели тема экологии и техногенной безопасности.

«Украинское население не подозревает о существовании инфраструктурной угрозы. После того как на востоке Украины началась война, тема экологической катастрофы стала секретной. Раньше этот вопрос постоянно обсуждался на экологических, экономических и технологических форумах. Сегодня точной информации о состоянии атомных блоков электростанций попросту нет», — отметил эксперт.

По его словам, на Украине до сих пор есть зоны с неутилизированными с советских времён радиационными и химическими отходами. Но общественность не подозревает о реальной угрозе техногенной катастрофы, масштабы которой могут быть больше, чем последствия Чернобыльской аварии, добавил Соскин.

«Некому на Украине заниматься вопросом восстановления энергетической инфраструктуры. У Порошенко не было времени заниматься этими вопросами — в голове у него только личное обогащение и фабрика конфет Roshen. Кроме того, на Украине попросту нет профессионалов, которые могли бы заняться данной проблемой», — считает политолог.

Соскин добавил, что с уходом администрации Порошенко есть надежда на изменение ситуации с состоянием АЭС на Украине, однако для этого нужно дождаться реальных действий со стороны нового президента.

«Сложившая ситуация, возможно, изменится с приходом к власти Владимира Зеленского. Но только в том случае, если будет создана команда, которая мыслит по-новому и понимает масштабы грядущей экологической катастрофы», — заключил эксперт.