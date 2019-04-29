«Перенаправят финансовые потоки»: почему на Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Госконцерн «Укроборонпром» будет ликвидирован, вместо него создадут новый государственный орган. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, отметив, что таким образом удастся «уничтожить старую систему». Однако эксперты считают, что новая структура не сможет решить проблемы с коррупцией в ВПК Украины, поскольку ликвидация «Укроборонпрома» приведёт только к перенаправлению финансовых потоков. При этом ресурсов для производства качественной техники у Киева нет, подчеркивают аналитики.

Государственный концерн «Укроборонпром» будет ликвидирован, вместо него будет создан новый государственный орган с расширенными полномочиями в сфере ВПК. Такое решение поддержал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, заявил заместитель секретаря Совбеза Сергей Кривонос.

«Будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна. Согласно новому законопроекту, будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм «прокладок», — говорится в заявлении, размещённом на сайте СНБО.

Кривонос отметил, что «Укроборонпром» был создан по инициативе бывшего президента страны Виктора Януковича якобы для «контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия оборонно-промышленного комплекса». Его ликвидация и создание новой структуры позволит «уничтожить старую систему», при этом сохранится прозрачная и эффективная работа предприятий украинского ВПК, добавил заместитель секретаря Совбеза.

Законопроект о ликвидации концерна был зарегистрирован в Верховной раде накануне. Его авторы утверждают, что неэффективная структура «Укроборонпрома» ведёт к невозможности удовлетворения потребностей украинской армии в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности и злоупотреблению со стороны должностных лиц государственных предприятий.

Коррупционное наследие

Напомним, что «Укроборонпром» был создан в 2010 году указом президента и постановлением украинского правительства. За несколько лет холдинг объединил в своей структуре 134 оборонных предприятия.

Непрозрачность системы закупок давно является предметом критики со стороны западных исследователей. Так, американская неправительственная организация RAND ещё в 2016 году опубликовала доклад, в котором указала, что системы тендерных закупок «Укроборонпрома» могут быть использованы для коррупционных схем.

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Впоследствии об отказе сотрудничать с концерном объявил Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО), созданный в 2016 году при поддержке Transparency International. В НАКО отметили «отсутствие политической воли» со стороны администрации Петра Порошенко к искоренению коррупции в оборонной сфере.

По мнению представителей антикоррупционного комитета, обеспечить прозрачность оборонных заказов без контроля со стороны независимого наблюдательного совета невозможно. Такая структура при концерне была создана в начале 2018 года, однако каких-либо значимых результатов её работа не принесла.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT отметил, что ликвидация «Укроборонпрома» вряд ли искоренит коррупцию.

«Ряд фирм прокладок был задействован для того, чтобы закупать необходимую для производства военного оборудования амуницию в России. Учитывая последние пять лет украинской действительности, можно предположить, что отдельный государственный орган будет очередной кормушкой, с его помощью заинтересованные лица будут получать средства от тех, кому нужно использовать фирмы-посредники», — считает Безпалько.

В вопросе о ликвидации «Укроборонпрома» речь идёт о «перенаправлении финансовых потоков», а не о искоренении коррупции, согласился экономист Александр Дудчак.

«Прежние структуры работали в интересах администрации Порошенко, сейчас пришла новая власть, которой понадобится своя государственная структура», — заключил экономист.

Предвыборное расследование

Крупный скандал, связанный с коррупцией в «Укроборонпроме», разразился в начале 2019 года после публикации расследования журналистовукраинского издания «Наши деньги».

Reuters

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service

Представители СМИ утверждали, что к ним попал архив переписки участников предполагаемой коррупционной схемы, которая действовала в концерне. С её помощью из оборонного бюджета Украины выводились сотни миллионов гривен. По информации издания, к схеме может быть причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

В махинациях могли быть задействованы компании-посредники, в частности принадлежавшее Порошенко до 2018 года судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском». Кроме того, как писали украинские СМИ, главу государства и Олега Гладовского связывает личная дружба.

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Кроме того, к организации преступной деятельности могли иметь непосредственное отношение глава «Укроборонпрома» Павел Букин, руководители оборонных предприятий и представители правоохранительных органов.

В начале марта посол США на Украине Мари Йованович призвала Киев немедленно провести полный аудит «Укроборонпрома» и рассекретить оборонный заказ в максимально возможном объёме.

Публикация результатов расследования привела к протестам со стороны украинских радикалов. В Киеве несколько сотен участников Нацкорпуса и движения «Национальные дружины» провели акцию протеста у здания администрации президента в Киеве, требуя призвать к ответственности виновников хищений в «Укроборонпроме».

Промышленные проблемы

Предприятия украинского ВПК в основном занимаются модернизацией советских образцов вооружения, а также выпускают ограниченные партии военной техники по небольшим военным контрактам с другими странами.

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В 2014 году власти Ирака вернули Украине 42 бронетранспортёра БТР-4 и расторгли контракт на их поставку из-за неисправностей — из 88 поставленных машин на ходу были лишь 34.

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В 2017 году сообщалось о планах Таиланда разорвать контракт с Украиной на поставку 20 основных боевых танков «Оплот» Т-84 после того, как у первых прибывших машин были выявлены серьёзные технические проблемы.

В феврале 2018 года Хорватия решила вернуть Украине четыре самолёта МиГ-21, которые вышли из строя вскоре после проведённой «модернизации».

Советское «наследие» долго поддерживало на плаву украинский ВПК, однако на сегодняшний день его ресурс практически выработан, рассказал в беседе с RT Дудчак.

«Благодаря перепродаже старой военной техники Украина постоянно входила в десятку стран—экспортеров вооружения. Модели, которые создавали на Украине во времена Советского Союза, сегодня украинские заводы могут лишь модернизировать или ремонтировать. Но создавать новое вооружение они не могут», — отметил эксперт.

По словам Безпалько, в последнее время Украина производила ограниченное количество танков и бронемашин, катеров типа «река-море». Все остальное Украина получает из других источников: «закупает или выпрашивает в кредит».

Новые украинские власти не смогут добиться объективного расследования коррупционных преступлений, которые были совершены при Порошенко, полагает Безпалько. По его словам, в них принимали участие люди, которые будут противодействовать работе следователей из чувства самосохранения.

«Новый орган не сможет исправить ситуацию с украинским ВПК.Для этого требуются большие средства и масштабные технологические цепочки, которые распались вместе с СССР. Прекращение сотрудничества с Россией и рядом других стран не позволяет Украине восстановить ряд военных комплексов», — отметил эксперт.