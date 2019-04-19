Суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей РСК «МиГ»

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Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал Красиловский агрегатный завод, входящий в «Укроборонпром», выплатить более 5 млн рублей российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ».
Суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей РСК «МиГ»
  • © ukroboronprom.com.ua

Об этом информирует пресс-служба «Укроборонпрома».

«Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре между Красиловским агрегатным заводом, входящим в состав «Укроборонпрома», и РСК «МиГ», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского завода более 5 млн рублей в её пользу.

Ранее правительство Украины одобрило использование спецустройств, в частности полиграфов, для выявления коррупции среди руководителей «Укроборонпрома».

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