Суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей РСК «МиГ»
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Об этом информирует пресс-служба «Укроборонпрома».
«Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре между Красиловским агрегатным заводом, входящим в состав «Укроборонпрома», и РСК «МиГ», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского завода более 5 млн рублей в её пользу.
Ранее правительство Украины одобрило использование спецустройств, в частности полиграфов, для выявления коррупции среди руководителей «Укроборонпрома».